Из-за оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района города Баку населению рекомендовано временно покинуть территорию.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Исполнительной власти Сабаильского района.

Отмечается, что в результате интенсивных дождей, прошедших в последние дни, оползневый процесс по указанному адресу вновь активизировался, на территории возникли серьезные деформации и разрушения:

«Вероятность того, что процесс охватит более обширную площадь, создает риск для жилых домов, других построек и безопасности жителей на этой территории. В связи со сложившейся ситуацией направлены официальные обращения в соответствующие структуры для принятия необходимых мер. В то же время жителям предоставлена подробная информация о существующей угрозе и в целях безопасности рекомендовано временно покинуть территорию».

13:38

В оползневой зоне Бадамдар — 20-й участок расширились трещины.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

Отмечается, что в ходе очередного мониторинга, проведенного специалистами Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов в Сабаильском районе, на участке Бадамдар — 20, установлено, что по сравнению с ранее зафиксированными результатами трещины в оползневой зоне несколько расширились, а оползневая активность продолжается. За динамикой ситуации на территории ведется наблюдение.

Напомним, в Сабаильском районе Баку, на участке Бадамдар — 20, произошел оползень. Было направлено официальное обращение с целью принятия соответствующих мер по эвакуации находящихся на территории людей в безопасное место и временному ограничению деятельности расположенных поблизости объектов.