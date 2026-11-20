В семье американского певца и обладателя премии «Грэмми» Бруно Марса произошла трагедия - на 75-м году жизни скончался его отец Питер Эрнандес.

О смерти отца артист сообщил в Instagram, опубликовав серию семейных фотографий, в том числе снимок, на котором он обнимает отца, лежащего на больничной койке.

«На прошлой неделе мне удалось в последний раз обнять отца. Если вы когда-нибудь слышали, как я говорю о нем, то знаете, что я всегда называл его человеком, который научил меня всему, что я знаю, особенно когда речь идет о музыке. Он вырастил четырех моих прекрасных сестер, брата и меня. В моих глазах он был лучшим отцом в мире, и я буду скучать по нему каждый день, пока мы снова не встретимся. Я люблю тебя, папа. Поцелуй маму там, наверху, от моего имени», - написал певец.

Питер Эрнандес был музыкантом, перкуссионистом и руководителем музыкального коллектива. Он родился в Бруклине, а позднее переехал на Гавайи, где основал группу The Love Notes, исполнявшую музыку в стиле ду-воп.

Именно отец оказал большое влияние на музыкальное становление Бруно Марса. В детстве будущий артист выступал вместе с семьей в одном из развлекательных заведений Гонолулу, а также выходил на сцену в образе Элвиса Пресли. Певец неоднократно рассказывал, что отец научил его играть на бонго и привил любовь к музыке.

Питер Эрнандес и мать певца Бернадетт Сан-Педро Байот воспитывали шестерых детей. Родители Бруно Марса впоследствии расстались, когда ему было 12 лет. Мать артиста скончалась в 2013 году в возрасте 55 лет от аневризмы головного мозга.

Причина смерти Питера Эрнандеса официально не сообщается.