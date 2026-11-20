Стала известна причина скоропостижной смерти военнослужащего в Азербайджане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Военнослужащий нашей армии скончался после внезапного инфаркта.
По информации, полученной Manset.az, майор Алиев Мушфиг Ашраф оглу, проходивший службу в одной из воинских частей N, скоропостижно скончался от внезапного сердечного приступа.
Тело покойного сегодня будет доставлено в Баку, где и состоятся похороны.
Отметим, что майор Алиев Мушфиг Ашраф оглу на протяжении многих лет профессионально исполнял обязанности военнослужащего. Его отец, Алиев Ашраф, также долгие годы работал в органах полиции.
11:30
В Мингячевире в квартире обнаружено тело мужчины.
Как сообщает Oxu.Az, инцидент зафиксирован в одной из квартир на улице Нахчыван в этом городе.
Установлено, что погибшим является майор Мушфиг Алиев.
Причина его смерти пока неизвестна.
По данному факту проводится расследование.