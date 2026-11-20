Военнослужащий нашей армии скончался после внезапного инфаркта.

По информации, полученной Manset.az, майор Алиев Мушфиг Ашраф оглу, проходивший службу в одной из воинских частей N, скоропостижно скончался от внезапного сердечного приступа.

Тело покойного сегодня будет доставлено в Баку, где и состоятся похороны.

Отметим, что майор Алиев Мушфиг Ашраф оглу на протяжении многих лет профессионально исполнял обязанности военнослужащего. Его отец, Алиев Ашраф, также долгие годы работал в органах полиции.

11:30

В Мингячевире в квартире обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент зафиксирован в одной из квартир на улице Нахчыван в этом городе.

Установлено, что погибшим является майор Мушфиг Алиев.

Причина его смерти пока неизвестна.

По данному факту проводится расследование.