В Азербайджане планируется разрешить регистрацию права собственности на приусадебные земельные участки на основании документа, содержащего план и размеры участка.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон "О государственном реестре недвижимости" обсуждались на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Изменения касаются участков, предоставленных гражданам в рамках земельной реформы, право собственности на которые до сих пор не зарегистрировано.

Ранее часть владельцев получила свидетельства о праве собственности, а другие — лишь документы с планом и размерами участков, не позволяющие оформить выписку из государственного реестра.

Согласно законопроекту, такие документы, выданные до 6 февраля 2015 года, станут основанием для государственной регистрации права собственности на соответствующие участки.