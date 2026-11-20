19 ноября в Алматы состоялась международная научно-практической конференция «Алма-Атинская декларация: 35 лет диалога, сотрудничества и добрососедства».

В работе конференции принимала участие депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Гюльшен Пашаева, которая выступила на сессии «Центральная Азия: региональное сотрудничество как фактор устойчивого развития и добрососедства» с докладом о взаимоотоношениях Азербайджана со странами Центральной Азии. Представляем вашему вниманию расширенную версию ее выступления:

«В этом году исполняется 35 лет со дня принятия Алма-Атинской декларации — документа, сыгравшего важную роль в формировании принципов межгосударственных отношений на постсоветском пространстве, включая суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела, уважение территориальной целостности и нерушимости государственных границ.

В связи с этим, отмечу, что, в начавшемся после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, процессе армяно-азербайджанской нормализации отношений Декларация приобрела новую прикладную роль. На встрече, проведенной во время I саммита Европейского Политического Сообщества в Праге в октябре 2022 г. стороны подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации как ориентирам взаимного признания территориальной целостности. В 2024 г. совместный регламент деятельности комиссий по делимитации также закрепил Декларацию как базовый принцип процесса.

Следует также добавить, что 8 августа 2025 г. в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении при участии президента США подписали совместную декларацию, а министры иностранных дел парафировали согласованный текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. В тексте этого документа также прямо упоминается Алма-Атинская декларация.

Практика показывает, что в условиях фрагментации глобального порядка и попыток отдельных центров силы использовать инструменты гибридного давления принципы Алма-Атинской Декларации приобретают еще большую актуальность, так как устойчивые двусторонние и многосторонние отношения невозможны без упреждающего признания суверенного права каждого государства самостоятельно определять свой внешнеполитический и экономический вектор. В этом контексте я бы хотела бы затронуть взаимоотношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Сегодня Центральная Азия демонстрирует растущее стремление к согласованию подходов и расширению практического взаимодействия. Консультативные встречи глав государств региона стали важным форматом для обсуждения общих задач, поиска взаимоприемлемых решений и укрепления доверия.

В связи с этим, особое значение имеет расширение формата за счёт Азербайджана, который в ноябре 2025 года на VII Консультативной встрече в Ташкенте получил статус полноправного участника. Это решение отражает более широкую тенденцию — постепенное укрепление связей между Центральной Азией и Южным Кавказом, а также признание того, что многие региональные задачи невозможно эффективно решать в пределах исключительно географических представлений.

В этом смысле участие Азербайджана в Консультативных встречах закономерно. Оно опирается на уже существующие политические, экономические и гуманитарные связи и создаёт дополнительные условия для их развития.

Важным шагом стало и проведение VIII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Туркменбаши 8 октября 2026 года, а предстоящее председательство Азербайджана в 2027 году открывает дополнительные возможности для укрепления связей между Центральной Азией и Южным Кавказом.

Однако политические решения приобретают долгосрочное значение лишь тогда, когда они получают практическое продолжение. Прежде всего, это касается транспорта и логистики.

В этой связи особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, который имеет все возможности для превращения из простого транзитного моста в полноценную экономическую артерию. Для его развития важны не только географическое положение и наличие соответствующей инфраструктуры. Не менее существенны согласование процедур, развитие пограничной инфраструктуры, цифровизация перевозок, повышение пропускной способности и предсказуемость логистических процессов. Необходимы согласованные инвестиции, взаимная заинтересованность и последовательная работа всех участников маршрута.

Здесь особенно наглядно проявляется исходная мысль: географическое положение приобретает дополнительную ценность тогда, когда государства умеют превращать его в совместное преимущество.

Второе важное направление — торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении экономических связей со странами Центральной Азии. Укрепление транспортной связанности открывает дополнительные возможности для торговли, а инвестиционное сотрудничество позволяет постепенно переходить от преимущественно транзитного взаимодействия к более сложным формам экономической кооперации.

Не менее перспективным направлением является энергетика. Традиционные энергетические связи сохраняют значимость, но одновременно расширяется повестка, связанная с возобновляемыми источниками энергии, энергетической инфраструктурой и развитием новых форм трансграничного взаимодействия. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан уже продвигают инициативы, направленные на развитие энергетической связанности и создание возможностей для экспорта зелёной электроэнергии.

В последние годы также созданы совместные инвестиционные фонды Азербайджана и стран Центральной Азии. Соглашение об учреждении Азербайджано-Кыргызского фонда развития (АКФР) было подписано между правительствами двух стран 11 октября 2022 года. Изначально созданный фонд показал высокую эффективность, из-за чего страны договорились увеличить его капитал в два раза — до 200 миллионов долларов.

Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания (АУИК) с уставным капиталом в $500 млн появилась в 2023 году благодаря совместной инициативе правительств Азербайджана и Узбекистана. Приоритетными направлениями для АУИК считаются финансовый сектор, транспорт, энергетика, здравоохранение, логистика и переработка, а также фармацевтика, биопромышленность, финтех, IT и образование. АУИК станет участником совместного предприятия по строительству завода упаковочных плёнок в свободной экономической зоне Алят. Партнёрами по проекту стоимостью $117,7 млн выступят Азербайджанский фонд развития бизнеса (ABDF) при Министерстве экономики и индийская UFlex Group.

В рамках инициативы «Цифровой Шелковый путь» 15 октября 2026 года при участии президентов Кахахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхама Алиева была официально введена в эксплуатацию Транскаспийская волоконно-оптическая линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря протяженностью 370 километров. Ввод линии в эксплуатацию повысит стратегическое значение Среднего коридора не только как транспортного маршрута, но и как канала цифровой связи, что расширит возможности международного обмена данными и превратит наши страны в поставщиков стратегической цифровой инфраструктуры и услуг.

Но региональное сотрудничество не исчерпывается экономикой и инфраструктурой. Его устойчивость во многом определяется отношениями между обществами, культурными связями и взаимным уважением.

Показательными примерами стали проекты, реализованные странами Центральной Азии на освобождённых территориях Азербайджана. При поддержке Узбекистана в Физули была построена школа имени Мирзо Улугбека. Казахстан содействовал созданию в Физули Центра детского творчества имени Курмангазы. Кыргызстан поддержал строительство школы имени Манаса в Агдаме. В Физули в качестве дара Туркменистана будет построена мечеть.

Азербайджан реализовал ряд гуманитарных проектов в Кыргызстане. Были построены школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева и школы №103 имени Низами Гянджеви в Бишкеке. 31 июля 2026 года в Кыргызстане, в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области состоялось открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa, который не только вносит важный вклад в туристический сектор Иссык-Кульского региона, но способствует развитию азербайджано-кыргызских отношений, основанных на дружбе и братстве.

Значение этих проектов не ограничивается восстановлением образовательной и общественной инфраструктуры. Они свидетельствуют о готовности стран-партнёров участвовать в восстановлении мирной жизни и создавать возможности для будущих поколений. В данном случае добрососедство выражается не только в заявлениях, но и в конкретных делах, результаты которых будут ощущаться ещё долгие годы.

Опыт взаимодействия Азербайджана со странами Центральной Азии показывает, что расширение сотрудничества не обязательно требует унификации национальных подходов или создания единых наднациональных механизмов».

Наша общая задача — сделать так, чтобы Центральная Азия и Южный Кавказ были не просто соседними регионами на карте, а пространством взаимных возможностей, устойчивого развития и добрососедства.