Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 21 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-14 градусов тепла, днем - 16-20 градусов тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-70%.

В районах Азербайджана преимущественно ожидается сухая погода, однако вечером в некоторых северных и западных районах временами возможны осадки. Местами осадки могут усилиться, ожидаются грозы, а в горных районах - снег. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, днем - 16-21 градус тепла. В горных районах ночью ожидается 1-6 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.