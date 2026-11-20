Более 100 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера компании Princess Cruises заразились неизвестной желудочно-кишечной инфекцией во время путешествия по Карибскому региону.

Об этом сообщает газета New York Post.

Как сообщает издание, инцидент произошел во время 12-дневного круиза по Карибскому морю, Колумбии и Панаме. По его данным, причина вспышки пока неизвестна, а среди симптомов — диарея и рвота. У 134 из 2936 пассажиров и 14 из 1132 членов экипажа имеются симптомы инфекции.

Представитель компании Princess Cruise отметил, что судно продолжает следовать запланированному маршруту и должно вернуться во Флориду 23 ноября. Это уже четвертая вспышка заболевания на борту круизного лайнера компании Princess в 2026 году.

Источник: ТАСС