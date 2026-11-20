Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Грузии
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 20 ноября направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.
Информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.
А. Асадов отметил, что с чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Тбилиси.
Он выразил соболезнования премьер-министру Грузии, а также семьям и близким погибших.
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