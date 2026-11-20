Эстония закрывает границу с Россией
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Правительство Эстонии решило с 1 декабря закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.
Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Кристен Михал.
По словам главы кабмина, через полгода власти смогут заново оценить ситуацию и определить дальнейшие шаги.
С декабря будут закрыты КПП Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа.
О планах по закрытию автомобильных пунктов пропуска 16 ноября заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Инициативу он объяснил попыткой поджога предприятия оборонной промышленности Threod Systems.
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