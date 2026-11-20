Правительство Эстонии решило с 1 декабря закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Кристен Михал.

По словам главы кабмина, через полгода власти смогут заново оценить ситуацию и определить дальнейшие шаги.

С декабря будут закрыты КПП Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа.

О планах по закрытию автомобильных пунктов пропуска 16 ноября заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Инициативу он объяснил попыткой поджога предприятия оборонной промышленности Threod Systems.