Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, занимавший этот пост в 2005-2007 годы, заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2027 года.

«Этот упадок Франции, этот инстинкт пораженчества, этот дух смерти, который все больше овладевает нами, — все это причины, побуждающие меня сегодня заявить перед вами: я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года», — сказал политик на пресс-конференции в Париже.

Де Вильпен возглавлял МИД Франции с мая 2002 по март 2004 года и отстаивал позицию Жака Ширака (президент республики в 1995-2007 годы) против участия Франции в войне, начатой США в Ираке. С марта 2004 по май 2005 года он занимал пост министра внутренних дел, а затем вплоть до мая 2007 года возглавлял правительство страны.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в этот день ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, заручившиеся максимальной поддержкой избирателей, примут участие во втором туре 2 мая. Согласно недавнему опросу компании Elabe, кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон имеют наибольшие шансы на выход во второй тур, получив поддержку 31-33% и 17-18,5% респондентов соответственно, в зависимости от наличия или отсутствия других кандидатов.

Источник: ТАСС