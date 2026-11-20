Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным номером 90-KK-071 Руфат Мустафазаде был задержан сотрудниками Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

Р.Мустафазаде грубо нарушал правила дорожного движения, занимался автохулиганством и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В отношении водителя был составлен протокол на основании соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях АР. Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

По решению суда Руфат Мустафазаде был подвергнут административному аресту, а его право управления транспортными средствами ограничено сроком на один год.