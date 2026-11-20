Предусматривается интеграция колледжей в структуру высших учебных заведений.

Как сообщает АПА, об этом заявил заведующий отделом науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования Турхан Сулейман на мероприятии, посвященном итогам приема студентов в учреждения среднего специального образования на 2026/2027 учебный год.

Он отметил, что до 2030 года планируется передать колледжи в подчинение соответствующих высших учебных заведений и обеспечить их совместную деятельность с этими вузами.

Заведующий отделом подчеркнул, что Министерство также ведет работу по обновлению специальностей в сфере профессионального образования. Рассмотрены возможности преподавания специальностей, изучаемых в колледжах, на уровне высшего технического профессионального образования, а также предприняты шаги по устранению дублирующих друг друга специальностей.

По его словам, в 2027–2030 годах в этой сфере ожидаются определенные изменения.

Турхан Сулейман добавил, что в будущем планируется ограничить прием в колледжи после 9-го класса, сохранив при этом прием после 11-го класса. Прием на базе 9-го класса в перспективе предполагается проводить исключительно в учреждениях профессионального образования.