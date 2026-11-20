Азербайджан продемонстрировал исторический прорыв в новом глобальном отчете ООН по развитию электронного правительства (UN E-Government Survey 2026), поднявшись за два года на 36 позиций — с 74-го на 38-е место среди 194 государств.

Благодаря этому результату страна вошла в группу государств с наивысшим уровнем цифрового развития (Very High EGDI), встав в один ряд с такими технологически развитыми странами, как Япония и Австрия.

Особых успехов республика добилась в ключевом компоненте оценки — Индексе онлайн-услуг (Online Service Index). По качеству и доступности цифровых государственных сервисов Азербайджан вошел в топ-11 стран мира, разделив позиции с мировым лидером цифровизации Эстонией и опередив США, Великобританию и Канаду. Кроме того, по субиндексу институциональной базы (Institutional Framework) страна заняла первое место в мире.

Эксперты связывают рекордный рост показателей с внедрением «новой цифровой архитектуры» в системе государственного управления и масштабным развитием единой платформы цифрового правительства mygov, обеспечившей гражданам бесшовный и централизованный доступ к государственным услугам.