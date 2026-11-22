В США ежегодно регистрируют около миллиона сообщений о киберинцидентах.

Как передает 1news.az, об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон в эфире телеканала CNN.

«Американцы должны понимать, что киберугрозы реальны. В 2020 году в ФБР поступили сообщения почти о 800 тыс. киберинцидентов. Согласно последним данным, их число выросло до миллиона», — сказал он.

При этом Клейтон подчеркнул, что, несмотря на рост числа киберугроз, США удается сохранять лидирующие позиции в сфере кибербезопасности.