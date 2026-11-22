Наследник британского престола принц Уильям задумал лишить младшего брата Гарри и его детей Арчи и Лилибет королевских титулов.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на будущую книгу журналиста Тома Сайкса.

По информации Сайкса, Уильям планирует изменить правила после восшествия на престол. Он хочет, чтобы титулы принцев и принцесс сохранили только члены королевской семьи, которые исполняют официальные обязанности. Они же будут получать зарплату и бесплатное или субсидируемое жилье.

Остальные родственники монарха лишатся всех привилегий и права именоваться «Его или Ее Королевское Высочество». Об этом журналисту рассказал друг Уильяма.

Изменения могут затронуть и собственных детей принца. Его дочь Шарлотта и младший сын Луи смогут отказаться от титулов, если захотят построить карьеру вне королевской семьи. При этом старшего сына, Джорджа, который должен унаследовать престол, реформа не коснется.

Как утверждает Сайкс, Уильям уже обсудил свои планы с помощниками. Ввести новые правила он сможет с помощью специального королевского указа. Книга журналиста Dukes of Hazard (с англ. «Герцоги в опасности») выйдет в феврале. Представители принца Уильяма отказались комментировать его заявления.

В 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл отказались от обязанностей старших членов королевской семьи. При этом они сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских, но перестали официально использовать обращение «Королевское Высочество».