Климатические переговоры ООН в Анталье завершились срывом: председательствующие на COP31 Турция и Австралия не смогли добиться консенсуса по итоговому документу о мерах борьбы с изменением климата. Против финального проекта выступили Европейский союз и ряд других участников.

Переговоры продолжались более двух недель. На заключительном пленарном заседании президент COP31 от Турции Мурат Курум сообщил, что соглашение не одобрено.

«Очевидно, что в этом зале есть стороны, которые выступают против этого текста. Мы признаем, что консенсуса по этому документу нет. Следовательно, эти решения не приняты», - сказал он.

Австралия, которая вела переговоры, и принимающая сторона Турция выпустили несколько редакций текста, в котором предпринималась попытка найти компромисс между потребностями наиболее уязвимых к изменению климата стран и интересами государств, чья экономика зависит от добычи или потребления ископаемого топлива.

В документе впервые признавалось, что глобальное потепление превысит порог в 1,5 градуса Цельсия, который страны стремились удержать, и содержался призыв ускорить развитие технологий удаления углерода, чтобы со временем обратить это превышение вспять. Критики текста называли его недостаточно амбициозным.

Процесс COP остается основным механизмом, через который страны координируют усилия по сдерживанию глобального потепления, а ежегодный саммит рассматривается как возможность продемонстрировать готовность государств совместно искать решения и финансировать проблемы, вызванные ростом температур.

Предыдущий крупный срыв климатических переговоров ООН произошел в Копенгагене в 2009 году, когда страны не смогли принять Копенгагенское соглашение на основе консенсуса.

Срыв переговоров пришелся на год, когда наиболее разрушительные последствия глобального потепления - экстремальная жара в Европе и ледниковые наводнения в Непале - оказались в тени войн и общественного недовольства ростом стоимости жизни.

Несмотря на удар по усилиям по наращиванию международных действий, провал политической декларации в Анталье не отменяет обязательств, согласованных на предыдущих саммитах, и не упраздняет технические и правовые рамки многосторонней работы по климату.