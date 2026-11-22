В понедельник на ряде автомобильных дорог в Азербайджане снизится дальность видимости.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что в ночь на 23 ноября и утром в связи с дождливой и туманной погодой на магистральных автомобильных дорогах в некоторых горных и предгорных районах страны ожидается ограничение видимости до 500-1000 м.