В Милли Меджлисе проходит второй азербайджано-узбекский межпарламентский форум.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на форуме проводится обмен мнениями на тему «Парламентское измерение отношений вечной дружбы и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном: направления и перспективы сотрудничества».

В ходе мероприятия предусмотрено подписание плана практических мероприятий («Дорожной карты») по развитию межпарламентского сотрудничества между Милли Меджлисом и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана на 2027–2028 годы.

Отметим, что в рамках форума также состоится первое заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.