Парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой прибыла 25 ноября в Азербайджан с рабочим визитом для участия во Втором азербайджано-узбекском межпарламентском форуме, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отметим, что на проходящем сегодня в Баку форуме состоятся обсуждения на тему «Парламентское измерение азербайджано-узбекских отношений вечной дружбы и союзничества: направления сотрудничества и будущие перспективы», а также будет подписан План практических мероприятий («Дорожная карта») по развитию межпарламентского сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана на 2027-2028 гг.