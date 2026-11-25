Представительница Пуэрто-Рико 27-летняя Дженнифер Баррето завоевала титул «Мисс Вселенная - 2026».

Финал 75-го международного конкурса красоты состоялся 24 ноября в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико, - в конкурсе приняли участие 116 представительниц разных стран и территорий. Дж. Баррето получила корону из рук предыдущей обладательницы титула - мексиканки Фатимы Бош.

Дженнифер Баррето стала первой замужней женщиной и первой матерью, одержавшей победу в истории конкурса, - она воспитывает семилетнюю дочь Пенелопу.

Дж. Баррето получила образование в области психологии и клинической социальной работы. Она также занимается общественной деятельностью, в том числе сотрудничает с Педиатрической ассоциацией диабета Пуэрто-Рико.

Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской Республики Мелисса Нуньес, второй - представительница Венесуэлы Клара Вегас. В пятёрку финалисток также вошли участницы из Филиппин и Новой Зеландии.

Отметим, победа Баррето стала для Пуэрто-Рико шестой в истории конкурса «Мисс Вселенная». Предыдущий раз представительница страны завоёвывала корону в 2006 году.