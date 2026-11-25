По состоянию на 10:00 25 ноября в ряде районов Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода. В высокогорных районах местами наблюдается снег.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, осадки зафиксированы в Гусаре, Загатале, Гахе, Акстафе, Гяндже, Шамкире, Хыналыге, Губе, Балакене, Шеки и Огузе. В Шахдаге временами идет снег.

Одновременно в отдельных районах страны наблюдается усиление северо-западного ветра. Наиболее сильные порывы зарегистрированы в Гяндже и Товузе, где их скорость достигает 24 метров в секунду, а в Зангилане 23 метров в секунду.

В Акстафе, Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра достигает 20 метров в секунду, в Геранбое - 19 метров в секунду. В Загатале, Дашкесане, Лерике и Нафталане порывы ветра усиливаются до 18 метров в секунду, в Сабирабаде и Кельбаджаре - до 17 метров в секунду.

В Тертере, Шамкире и Гедабеке скорость ветра составляет до 16 метров в секунду, в Шеки - до 15 метров в секунду.