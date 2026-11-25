В результате снижения уровня Каспийского моря в прибрежных зонах образовались новые участки суши — территории, некогда находившиеся под водой, уже превратились в сушу.

Общая площадь земель, освободившихся из-за отступления моря, превысила 20 тысяч гектаров.

Как передает 1news.az со ссылкой на İctimai TV, на отдельных участках побережья Каспийское море отступило примерно на 800 метров.

Этот процесс не только меняет прибрежный ландшафт, но и приводит к появлению новых земельных массивов.

В настоящее время одной из главных тем обсуждения является дальнейшая судьба этих территорий и цели, в которых они будут использоваться.

Однако есть и другой важный момент, который нельзя оставлять без внимания. Передача в пользование земель, образовавшихся в результате отступления моря, в будущем может повлечь за собой определенные риски, поскольку уровень Каспия постоянно колеблется. Если уровень воды снова поднимется, эти участки могут вновь оказаться под водой. Насколько в таком случае целесообразно разрешать на этих землях строительство и ведение иной хозяйственной деятельности?

Свое мнение по этому поводу высказал эколог Самир Исаев.

По его словам, использовать эти территории возможно при условии отказа от создания капитальной инфраструктуры:

«По мере подъема уровня Каспийского моря такие некапитальные постройки можно будет демонтировать и перенести на более удаленные от берега участки. Арендаторов также следует проинформировать о необходимости учитывать колебания уровня Каспия, чтобы предотвратить возможный ущерб для их объектов или ограничение возможностей по использованию этих территорий».