Материалы об изменении меры пресечения экс-президенту Армении Роберту Кочаряну затерялись.

Об этом заявил журналистам адвокат Ованес Худоян.

«Неделю назад эти материалы были отправлены из суда первой инстанции в Апелляционный, однако туда они так и не поступили», — заявил адвокат.

По его словам, в настоящее время защита пытается выяснить, куда они исчезли. Рассмотрение жалобы начинается с момента поступления материалов в Апелляционный суд, после чего дело распределяется между судьями.

«Просим тех, кто их найдет, передать материалы в Апелляционный суд», — заявил Худоян.

Роберт Кочарян был задержан 25 августа. Бывшему президенту предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении имущества. По версии следствия, в период президентства он в сговоре с другими лицами, используя служебное положение, приобрел ряд объектов общественного и экономического значения по стоимости ниже рыночной.

27 августа его арестовали на два месяца. Под арест на 2 месяца был отправлен также его сын Седрак Кочарян (сегодня срок его ареста был продлен еще на 2 месяца). В материалах уголовного дела против Кочарянов фигурируют 35 объектов имущества, часть связанных с ними компаний опечатана.

14 октября Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов экс-президента об изменении меры пресечения.

Источник: Sputnik Армения