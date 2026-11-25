Министры иностранных дел Азербайджана и Литвы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Об этом говорится в среду в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Как отмечается в сообщении ведомства, подписание документа стало важной вехой в двусторонних отношениях, заложив новую основу для укрепления сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной сферах, области связанности и других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Документ был подписан в рамках официального визита министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса в Азербайджан. В ходе визита Будрис проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, примет участие в азербайджано-литовском бизнес-форуме.

Стороны также обсуждают возможности расширения экономического сотрудничества, региональную безопасность, ситуацию на Украине и пути укрепления диалога между ЕС и Азербайджаном в преддверии председательства Литвы в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Литвой были установлены 20 ноября 1995 года. Обе страны открыли посольства в столицах друг друга в 2007 году. За прошедшие годы стороны сформировали прочную договорно-правовую базу, включающую более 40 двусторонних соглашений, и поддерживали регулярные контакты на высоком уровне, в том числе в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В последние годы товарооборот между странами увеличился, а сотрудничество расширилось в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и информационных технологий.