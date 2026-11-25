В связи с надписью на табличке памятника Хатаи создана экспертная группа.

Как сообщает АПА, в состав экспертной группы вошли представители Союза художников и Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Экспертная группа провела осмотр памятника и определила первоначальные направления работ по удалению надписи с таблички.

Отметим, что на табличке памятника на русском языке написано: «Посвящается моему внуку Исмаилу Атакишиеву - Ибрагим Зейналов». Одним из авторов памятника был Ибрагим Зейналов.

Напомним, что обстоятельства появления указанной надписи на табличке, расположенной на постаменте памятника, расследуются Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.