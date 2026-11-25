Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт дал согласие на открытие двух последних переговорных глав о вступлении Украины в Евросоюз.

При этом, по его словам, процесс будет идти обычным путем, а не по ускоренной процедуре, передает ТАСС.

Мадьяр уточнил, что Венгрия вместе с остальными 27 членами ЕС согласилась направить письма по четвертому и пятому переговорным блокам, которые пока не открыты. После этого, в соответствии с установленным порядком, должна состояться межправительственная конференция, где будет принято официальное решение о начале переговоров по двум оставшимся группам вопросов.

По словам премьера, дальнейшее продвижение зависит от того, окажутся ли следующие шаги украинской стороны удовлетворительными — в сельском хозяйстве и других сферах. Он отметил, что это важно не только для Венгрии, но и для Польши, Германии и Франции.

Мадьяр подчеркнул, что вступление в Евросоюз должно основываться на оценке реальных достижений и является крайне сложным путем.