С 15:00 27 ноября стартует этап электронного приема документов в рамках процесса приема на работу директоров в государственные общеобразовательные учреждения, где должность директора является вакантной.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (ГАДОО).

Отмечается, что кандидаты могут пройти электронную регистрацию до 17:00 4 декабря 2026 года, перейдя по ссылке https://miq.edu.az/direktor.

Конкурс проводится в централизованном порядке и состоит из отборочного этапа и этапа собеседования.

На отборочном этапе будет проверена достоверность данных и документов, представленных кандидатами. Успешно прошедшие этот этап претенденты будут приглашены на собеседование.

Приглашение на этап собеседования осуществляется в порядке очередности в соответствии с установленными правилами. На данном этапе кандидаты будут оцениваться по следующим компетенциям: лидерство и стратегическое управление, педагогические и учебные навыки, управленческие и организаторские способности, коммуникация и взаимодействие, решение проблем и принятие решений, цифровые и технологические, а также социально-эмоциональные навыки.

Отметим, что информация о результатах конкурса будет предоставлена кандидатам посредством «Личного кабинета».