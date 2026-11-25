В Азербайджане 15 человек, среди которых есть и военнослужащие, обвиняются в присвоении топлива.

Четверо из них арестованы, в отношении 11 избраны альтернативные меры пресечения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, среди обвиняемых числятся военнослужащие в звании капитана и майора, а также начальники и сотрудники автозаправочных станций.

Им предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Сумма ущерба по делу составляет 1,4 миллиона манатов. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.