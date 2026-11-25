Генеральная прокуратура и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) распространили совместное сообщение о привлечении к ответственности трех лиц в связи с оборотом опасной куриной продукции в ООО «Агропромышленный комплекс Гилязи-Птицеводство».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генпрокуратуры, ведомство совместно с соответствующими государственными структурами принимает необходимые меры для защиты жизни и здоровья населения, прав и законных интересов потребителей, а также пресечения правонарушений в сфере продовольственной безопасности, включая производство и оборот продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека:

«В рамках данных мер в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по факту выявления Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики на складах хранения ООО «Агропромышленный комплекс Гилязи-Птицеводство» продукции из мяса птицы с истекшим указанным на этикетках сроком годности и признаками порчи.

В ходе проведенных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что фактически руководивший обществом Махир Хокюмалы оглу Мирзоев, директор общества Эльшан Намиг оглу Усубов и заведующий убойным цехом Назим Бахадур оглу Мамедов, вступив в предварительный сговор, в целях сбыта хранили на принадлежащей обществу производственной площадке в Хызинском районе наряду с пригодной продукцией свыше 400 тонн опасного для жизни и здоровья людей мяса птицы с истекшим сроком годности и признаками порчи, а также злоупотребили должностными полномочиями.

На основании собранных первичных доказательств Махир Хокюмалы оглу Мирзоев (в качестве организатора), Эльшан Намиг оглу Усубов и Назим Бахадур оглу Мамедов привлечены в качестве обвиняемых по статьям 200-3.2.2 и 200-3.2.3 (хранение в целях сбыта заведомо опасной для жизни и здоровья человека пищевой продукции, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере), а также по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

На основании ходатайства следователя, ведущего предварительное расследование по делу, и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда в отношении Эльшана Намиг оглу Усубова избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Махира Хокюмалы оглу Мирзоева и Назима Бахадур оглу Мамедова - в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования».

10:30

В Бинагадинском районном суде были рассмотрены представления об избрании меры пресечения в отношении директора ООО «Агропромышленный комплекс Гилязи-Птицеводство» Эльшана Усубова, начальника убойного цеха Назима Мамедова и председателя Наблюдательного совета ООО «Птицеводческая компания Гилязи» Махира Мирзоева.

Как передает 1news.az, согласно решениям суда, в отношении Эльшана Усубова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 11 дней, а в отношении Назима Мамедова и Махира Мирзоева - в виде домашнего ареста.

Отметим, что согласно материалам следствия, в производственном цехе ООО «Агропромышленный комплекс Гилязи-Птицеводство» были обнаружены курятина и замороженные части тушек с истекшим сроком годности, а также продукция с указанной датой производства «24 декабря 2026 года».

По уголовному делу директор комплекса Эльшан Усубов, начальник убойного цеха Назим Мамедов и председатель Наблюдательного совета ООО «Птицеводческая компания Гилязи» Махир Мирзоев привлечены в качестве обвиняемых по статьям 200-3.2.2, 200-3.2.3 и 308.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.