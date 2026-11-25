В ходе археологических раскопок, проведенных Институтом археологии и антропологии НАНА на территории села Тазакенд Бейлаганского района, обнаружены настил из сырцового кирпича и следы кладки из обожженного кирпича.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в институте.

Отмечается, что последовательные культурные слои и архитектурные остатки свидетельствуют о том, что заселение этого поселения, расположенного в Мильской степи, происходило в несколько этапов:

«Экспедиция под руководством научного сотрудника Института археологии и антропологии НАНА Абдуллы Абдуллаева в июле 2026 года провела разведку местности, а в августе заложила разведочный шурф.

Стационарные раскопки продолжались с 14 сентября по 13 октября. В ходе раскопок, охвативших шесть квадратов, культурный слой был прослежен на глубину около одного метра».

Указывается, что в квадрате А раскопа на глубине 97 см был зафиксирован пол из сырцового кирпича размером 40×35 см, а в квадрате В на глубине 92–93 см - следы кладки из обожженного красного кирпича: «Экспедиция также обнаружила и задокументировала образцы керамики, строительные материалы и остеологические остатки (кости).

Впервые памятник Тазакенд был зафиксирован И. П. Щеблыкиным в 1936 году в ходе наземной разведки.

Первые систематические исследования на памятнике провела в 1953–1957 годах Оренкалинская экспедиция под руководством А. А. Иессена. В шурфе, заложенном Г. М. Ахмедовым в 1957 году, было установлено, что мощность культурного слоя достигает 3,5 метра. Керамика и серебряные денарии эпохи Октавиана Августа, выявленные в ходе предыдущих исследований, показывают, что поселение было заселено со II–I веков до н. э. по V–VII века н. э.

А. А. Иессен и Г. М. Ахмедов отождествляли памятник Тазакенд с руинами раннесредневекового города Пайтакаран. Для проверки этого научного вывода и уточнения планировки выявленных построек необходимо расширить площадь раскопок в северном и западном направлениях, а также получить новые стратиграфические и датирующие материалы».