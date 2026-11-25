На трассе Баку - Губа установили новые электронные весы
На автомобильной дороге M-1 Баку - Губа - государственная граница с Россией установили новые электронные весы для контроля грузового транспорта.
Как сообщает AYNA, оборудование размещено на 191,3-м километре трассы, в поселке Самур Гусарского района, на участке в направлении Баку.
Контроль с использованием электронных весов начнется 30 ноября.
Установка оборудования направлена на защиту дорожной инфраструктуры, продление срока эксплуатации автомобильных дорог и обеспечение безопасности движения.
Перевозчиков призывают соблюдать установленные требования к габаритам и весу транспортных средств, а также допустимой нагрузке на ось.
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