На автомобильной дороге M-1 Баку - Губа - государственная граница с Россией установили новые электронные весы для контроля грузового транспорта.

Как сообщает AYNA, оборудование размещено на 191,3-м километре трассы, в поселке Самур Гусарского района, на участке в направлении Баку.

Контроль с использованием электронных весов начнется 30 ноября.

Установка оборудования направлена на защиту дорожной инфраструктуры, продление срока эксплуатации автомобильных дорог и обеспечение безопасности движения.

Перевозчиков призывают соблюдать установленные требования к габаритам и весу транспортных средств, а также допустимой нагрузке на ось.