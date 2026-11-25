В рамках менторской программы, реализуемой победителями конкурса «Yüksəliş», к настоящему времени трудоустроено около 35 студентов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил руководитель Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев, выступая на церемонии открытия семинара «Yüksəliş».

Он отметил, что менторская программа служит расширению возможностей выхода студентов на рынок труда.

«На сегодняшний день у конкурса 136 победителей. Мы делаем менторскую программу, реализуемую нашими победителями, открытой для студентов. По каждому объявлению поступает 500–600 заявок от студентов.

К настоящему моменту еще до завершения менторской программы нашими победителями было принято на работу около 35 студентов. Я считаю, что это создает хорошую возможность для молодежи. Они могут начать трудовую деятельность именно в студенческие годы. Программа создает условия для того, чтобы студенты приобретали практический опыт, раньше начинали трудовую деятельность и получали новые возможности для своей будущей карьеры».