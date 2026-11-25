Литовская компания реализует в экономической зоне «Араз» достаточно крупный проект в сфере производства мебели с объемом инвестиций в 50 миллионов манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Баку.

«Мы также считаем полезным обмен мнениями относительно Среднего коридора Восток–Запад, расположенной на нем Алятской свободной экономической зоны, а также промышленных парков на освобожденных территориях», — подчеркнул министр.