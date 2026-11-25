Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 26 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться тучами. В основном осадков не ожидается, однако вечером в отдельных пригородных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью в отдельных местах возможны небольшие осадки. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем - 14-18° тепла. В горных районах ночью ожидается от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.