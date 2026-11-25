Азербайджан продолжит свои усилия по укреплению мира в регионе.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«На фоне нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией налажены экономические и торговые связи, а также созданы возможности для транзитной перевозки грузов через территорию Азербайджана из третьих стран в Армению и из Армении в третьи страны», — сказал президент.

Глава государства сообщил, что за последний год через территорию Азербайджана в Армению было перевезено более 100 тысяч тонн грузов.