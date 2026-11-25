Между Азербайджаном и Литвой действует 45 двусторонних документов, и в настоящее время ведется работа еще над 7 документами.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Баку.

По словам главы МИД Азербайджана, в ходе сегодняшней встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества:

«Мы пришли к общему выводу, что нынешний уровень товарооборота нельзя назвать удовлетворительным — наш потенциал значительно выше. У нас есть четкое видение того, что в этом направлении будут предприняты необходимые шаги».

Джейхун Байрамов отметил, что вместе с министром иностранных дел Литвы в Баку прибыла группа руководителей литовских компаний, а завтра состоится азербайджано-литовский бизнес-форум, который имеет большое значение для развития делового партнерства.

«Как координирующие ведомства двух государств, мы также договорились обсудить необходимые механизмы поддержки для упрощения и активизации контактов между представителями бизнеса», — добавил министр.

Исторически азербайджано-литовские отношения формировались и развивались на основе взаимного уважения, открытого политического диалога и продвижения общих интересов, заявил также Байрамов.

«Это также является проявлением дружественных отношений между двумя странами. Политический диалог на уровне лидеров всегда был очень позитивным и интенсивным. Здесь стоит отметить как визиты господина Президента в Литву, так и визит Президента Науседы в Азербайджан, в том числе очередную встречу и весьма позитивные контакты между двумя президентами в этом году на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

В апреле этого года состоялся визит премьер-министра Литвы в Азербайджан, в ходе которого прошли весьма конструктивные и плодотворные обсуждения. В то же время в июне этого года в Вильнюсе состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Мы считаем это очень важной платформой взаимодействия между двумя внешнеполитическими ведомствами и обоюдно договорились проводить такие консультации на регулярной основе», — подчеркнул министр.