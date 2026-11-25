В Казахстане задержали члена правления национальной атомной компании «Казатомпром» Куаныша Омарбекова и других лиц по подозрению в причастности к коррупционной схеме бывшего руководства фонда «Самрук-Казына».

Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Задержания прошли 23 ноября. Омарбекова и других подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Число задержанных и имена остальных фигурантов ведомство не раскрыло.

«Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством «Самрук-Казына». Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 Уголовного кодекса Республики Казахстан», — говорится в сообщении КНБ.

Статья 367 касается дачи взятки. Другие сведения комитет не приводит, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, ограничивающую разглашение данных расследования. Ведомство также заявило о продолжении борьбы с коррупцией в рамках поручений президента Казахстана.

24 ноября совет директоров «Казатомпрома» досрочно прекратил полномочия двух членов правления — главного директора по производству Куаныша Омарбекова и главного директора по коммерции Владислава Байгужина. Их обязанности перераспределили между другими руководителями компании.