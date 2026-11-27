А теперь мы вернемся к Хаттам (первобытным- первичным Хеттам) из Месопотамии.

В ряде наших исследований, представленных в виде книг, со ссылкой на древние тексты и классические источники, показано происхождение Хаттов или первобытных Хеттов, библейского народа туранского происхождения, опираясь на исследования известного специалиста по Востоку Артура Коули [Аrthur Ernest Cowley, M.A., D.Litt «The Hittites» (The British Academy, Oxford University,1920)], а также ранее упомянутых проф. Кэмпбелла (J.Campbell, «The Hittites. Their inscriptions and their History»), проф. Сейса (A.H.Sayce, «The Hittites. The story of forgotten Empire»), проф. Вотта (A.P.Watt «Palestine Exploration Fund»), О.Р.Герни «Хетты», на библейские анналы, Египетские, Ассирийские, Урартийские надписи и т.д.), с языком агглютинативного типа и сходного с Proto-Medic и Akkadian языком древних халдеев и отчасти с современным чувашским языком (между тюркской и угро-финской группой языков).

Должен отметить, что восстановление истории Хаттов/Хеттов началось естественным образом с археологических находок. Интересно, что археология (находки) и язык, выявленный в надписях находок, первоначально «развели» Хаттов и Хеттов, представляя их разными этносами с соответсвенно иероглифическим и клинописным письмом. Примечательно, что до археологического выявления тех, кого ныне именуют Хеттами (Хититы), Хеттами именовались также и Хатты, а история этого открытия, по мнению многих ученых, подтверждалась Библией.

В настоящем исследовании мы «разводим» названия Хатты, подчеркивая, что речь идет о первичных (первобытных) или библейских Хеттах, тогда как Хеттами (Хититами) мы называем поздних Хеттов. Однако при всем этом мы убеждены, что речь идет об одном и том же народе. Поэтому считая, что работа Коули соответствует нашему пониманию, и мы кратко остановимся на ней еще раз.

Открытие Хеттов связано с «хаматскими» камнями и названы они Хеттами профессором Сейсом. Их история связана с временем Авраама и они являлись Кхета египетских памятников». Раскопки же Винклера в Богаз-кее позволили глубже изучить историю Хеттов и, в частности, письма из Телль-Амарны дали возможность познакомиться с Хеттской конфедерацией. Автор отмечает, что возможные родственные связи хеттского языка: фригийский, лидийский, ликийский, митаннийский, касситский, виннейский.

Согласно Грозному, клинописный хеттский язык является индоевропейским, но хеттские имена не индоевропейские, также, как и словари. В этой связи указанные результаты Грозного, будучи и принятыми в научных кругах, продолжают оспариваться.

Учитывая огромную роль в восстановлении истории хеттского государства в связи с открытием Богаз-гел (Богазкала), напомним, что это город в центральной Турции, в 150 км. от Анкары. В соответствии с официально опубликованной информацией, в 1834 г. французский ученый Шарль Тексиер обнаружил загадочные руины, занимавшие площадь в 3 кв. км. В 1906 г. немецкие и турецкие археологи начали здесь систематические раскопки, в ходе которых были вскрыты 15 культурных слоев, позволивших установить, что эти руины обозначают место расположения Хаттусаса (Хаттушаша) — столицы древнего Хеттского царства. Со столицы этих клинописных, поздних Хеттов мы и начнем хеттскую историю.

«(Boghaz Köy), древний Хаттусас, столица хеттского государства, находилась в излучине реки Галис (Центральная Турция). Раскапывалась Винклером в 1906–1912 гг. и Биттелем в 1931–1939 гг. На существовавшем с эпохи энеолита поселении в 1500 г. до н.э. была построена крепость Хаттусас. По мере роста могущества Хеттов росла и их столица, постепенно достигнув площади в 300 акров (121,4 га), город был окружен массивной оборонительной стеной из камня и сырцового кирпича, а трое ворот были украшены монументальными рельефами с изображением воина, львов и сфинксов. Было найдено несколько светских зданий, наибольшее значение имели хранилища, содержавшие свыше 1 000 глиняных табличек с надписями, которым мы обязаны большей частью наших знаний о Хеттах. Были раскопаны четыре храма, внутри каждого имелся открытый двор в виде портика, за стенами на небольшом расстоянии располагалось скальное святилище Язылыкая и могильник, недалеко от города с большим количеством трупосожжений, чрезвычайно ранний для этого обряда. Полагают, что город пал в то же время, что и государство – Хеттское царство в 1200 г. до н.э.».

Фриз воинов из святилища Язылы-кая.

«В ходе раскопок был обнаружен архив клинописных табличек (Богазкейский архив) — бесценные документы, проливающие свет на историю Хеттов, а также Египта, Месопотамии и других стран. Ученые смогли восстановить облик древней столицы Хеттов,

население которой, как предполагают, достигало 30 тысяч человек. Сложная топография города, построенного по круговому плану, во многом определялась гористым рельефом местности. Мощная стена охватывала город с запада, юга и востока.

Святилище Язылыкая – пантеон хеттских богов: по обеим сторонам двух ущелий имел рельефы с изображением шествия двух как бы движущихся навстречу друг другу верениц богов (XIII-XV вв. до н.э.).».

В рассматриваемом исследовании Коули во вступительной части отмечается, что после раскопок в Богаз-кее, стало ясно, что названные профессором Сейсом хетты имели два центра, один из которых был в Богаз-кее, а другой – в Кархемише. Хетты являлись торговым народом, а Кархемиш был торговым центром. Два центра, союзных города поддерживали активную связь. Мирно проникая на юг, в целом Хетты образовали своеобразный барьер между Месопотамией и Западом.

Особо подчеркнем, что автор отмечает Северный и Южный периоды в истории Хеттов, которые были отчасти забыты с началом греческой истории, причем в первом периоде Хетты распространились с Кавказа по Западной Малой Азии к морю. Около 1300 г. до н.э., Хетты направились на восток и юг.

Автор полагает, что самая ранняя традиция о Хеттах сохранена в Книге Бытия (10, 15), где Хетты описаны как поселившиеся на севере Сирии. Далее они появляются в Хевроне, на юге Палестины, где Авраам покупает у них пещеру Махпела для захоронения Сары (гл. 23).

С целью идентификации даты этого события, Коули пишет: «Если Амрафел из Быт. 14.1 в действительности являлся великим Хаммурапи, царем Вавилона, чья дата примерно известна, то сделка, связанная с приобретением пещеры Махпела, должна была произойти где-то около 2100 г. до н.э….».

Широкое распространение громоздких памятников свидетельствует, что Хетты были широко распространенным сильным народом, что доказано надписями Египта и Ассирии. Однако их исчезнование из истории и труднонаходимые следы в греческой литературе, вызывает вопросы. Ведь речь идет уже об иероглифическом письме и памятниках, записях, оставленных «по всей Каппадокии, даже в Ионнии и до Сирии и Каркемиша. Это не египтяне и не вавилоняне. И единственная сила, способная на это – исчезнувшая до начала греческой истории, была та, что называлась Кхета в Египте, Хатти в Ассирии и сыны Хета в Ветхом Завете».

Раскопки Винклера и особенно раскопанные им курганы Богазгея позволили «установить без сомнения, тот факт, что язык был языком Хеттов, а место Богазкей их столицей».

Автор отмечает, что наряду с этим были установлены имена и преемственность царей, которым принадлежали раскопанные архивы, среди которых был царь Хаттусили, чье имя было прочитано на египетском как Кхетасир (поскольку имелся заключенный им около 1280 г. до н.э. договор с Рамзесом II, текст которого на египетском был уже известен).

Фрагменты договора (его копий) на вавилонской клинописи были найдены в архивах Богазкея. Тем самым как клинописи, так и иероглифы с информацией на них, являлись хеттскими.

Все это свидетельствует о том, что «Хетты, (Хатти) поселившиеся на севере Сирии, далее появляются в Хевроне на юге Палестины, когда Авраам купил у них пещеру Махпела, как место захоронения для Сары (глава 23)…». «…Мы можем сказать, что Хеттское (Хаттское) поселение на юге Палестины было до периода Телль-Амарны и египетского господства…».

Автор допускает, что это могли быть и те из Хаттов, которые отклонились от основной массы в ходе миграции с севера на юг, возможно и с целью торговли («текущие деньги с купцами», Быт. 23:16), т.е. могло быть «мирным проникновением».

Автор подчеркивает, что трудами Райта и Сейса, основывавшихся на предположении, что «Хаматские камни» и «Богаз-кейские скульптуры» имеют одно и то же хеттское (хаттское) происхождение, т.е. созданы Хеттами (Хаттами), а в Библии самой ранней традиции, информация, о них сохранена в книге Бытия (10.15).

Полученные сведения как иероглифические, так и клинописные позволяют полагать, что в период миграции с севера на юг с целью торговли часть Хаттов мирно проникла на юг Палестины, а военные экспедиции Хатти «происходят, когда в правление Самсудитаны (1956-1926 гг. до н.э.) они [Хатты] осмелились атаковать сам Вавилон, город укрепленный Хаммурапи и развивавшийся его преемниками». Ведь согласно хронике «люди земли Хатти выступили против земли Аккад», хотя и не указано, что они сделали в Вавилоне и как долго там оставались и как полагает Коули и другие «они унесли статую Мардука» и это, положив «конец династии [вавилонской], подготовило путь для касситского завоевания Вавилона» в 1760 г. до н.э. и длившегося 576 лет, т.е. до 1185 г. до н.э. Отсутствие согласия в источниках усложняет ситуацию, однако, как отмечено автором, «одна важная надпись говорит, что для возвращения статуи было направлено посольство в страну Хани, страну ее похитителей».

Согласно точке зрения автора речь идет или о Хеттах (Хаттах) или, по крайней мере, члене Хеттской конфедерации, причем возврат статуи не мог быть осуществлен с применением силы, а через посольскую дружескую миссию. Наряду с этим, Хани может означать и Ханни-рабат, т.е. Митанни. В этом случае, по мнению автора, Хетты, Митаннийцы и Касситы, видимо, находились в тесной связи.

Архивы Богаз-кея начинаются с момента, когда хеттский царь стал доминирующим элементом на севере, т.е. великим царем Хеттской конфедерации, объединяя мелкие государства, представленные Хаматом, Алеппо, Марашем, Каркемишем и др. Эти записи прекращаются около 1200 г. до н.э., когда Богаз-кей потерял свою доминирующую роль из-за давления со стороны Ассирии.

Хеттский центр перемещается в Каркемыш. Последующая история хеттского центра в Каркемише есть история его сопротивления ассирийской экспансии вплоть до падения Каркемиша в 717 г. до н.э. и превращение Саргоном Каркемиша до статуса провинции Ассирийской империи под управлением ассирийского губернатора.

Остановимся на доводах Коули относительно роли и связи двух столиц Хеттов (Богаз-кее на севере и Каркемише на юге) и их возникновения в рамках миграции Хеттов.

Как указывает автор, Каркемиш по своему географическому положению «всегда должен был быть великим торговым центром» (даже ассирийцы использовали специальный стандарт весов, именуемый мина Каркемиша). Возникший на торговых путях город, упоминается в египетских записях уже в 1480 г. до н.э. Затрудняясь ответить на вопрос – был ли Каркемиш основан Хеттами, по мнению автора «он определенно был с ними связан 200 лет спустя». Связь между столицами, по сообщению автора, есть «места, [которые], которые выделяют определенную полосу территории от Богаз-кея прямо вниз к морю, с аванпостом в Булгармадене, где работали серебряные шахты», а «на северо-востоке это включало, в более поздний период, королевство (царство) Мосхи, и, идя на юг, Табал, Малатия, Куммаг (Каммагена), Гамгум (или Гургум)». И далее, «на юг от гор Аманус шел захваченный Тфаттин, великий город Алеппо, Кадеш на Оронте и, в одно время, Хамат, а на юго-востоке находился Маш (гора Масис?), сам Каркемиш и более и менее зависимый Митанни». Перечисленные регионы в лучшие времена представляли собой грозную конфедерацию, а в слабые – образовывали барьер для расширения месопотамской власти.

Автор также отмечает, что после захвата большей части Малой Азии, было осуществлено проникновение и в южную Палестину.

Существовали два великих периода, называемых автором, Северным и Южным, первый из них раскрыт письмами из Тель-Амарны, когда штаб-квартира Хеттов находилась в Каппадокии и влияла на Сирию. Раскопки в Богаз-кее, где и была столица, и этот период начинался с Суббилулиумы (царь Хеттов, примерно 1400 г. до н.э.). Однако, как указывает автор, «Хетты (Хатты) были там гораздо раньше, но только как одно из нескольких связанных и союзных племен». Памятники, указывает автор, позволяет заключить о западном влиянии Хеттов (Хаттов), распространившееся на всю Каппадокию, на запад к морю и оно продолжалось вплоть до 1300 г. до н.э. Для наступательных и оборонительных целей эти племена были способны объединяться под сюзеренитетом самой сильной группы, поселившейся в Богаз-кее. Тем, самым, как считает автор, Хетты (Хатты), «удерживая побережье, предотвращали колонизацию с Запада и эффективно отрезали побережье от семитского влияния с Востока, но они также действовали и как связующее звено, будучи торговым народом».

Переход ведущей роли к югу, к Каркемишу, происходит примерно к 1200 г. до н.э. и к тому времени прекращаются архивы Богаз-кея. Вместе с тем в примечаниях автор подчеркивает, что согласно клинописным Каппадокийским глиняным табличкам профессор Сейс в журнале Филадельфийского музея указал, что некоторые из них относятся к 2500 г. до н.э. По мнению автора, незащищаемая Палестина создала условия для вхождения сюда израильских племен, а также юг Палестины стал открытым для колонизации беженцами с островов, которые в конечном итоге и дали ей имя.

Выделяя два периода в истории Хеттов (Северный и Южный), мы оставили в стороне эпоху библейских Хеттов (Хатти) и не отразили точку зрения автора о времени, местопребывании и «расовом характере [этого] народа, который сыграл столь важную роль в истории Малой Азии и косвенно в Европе».

Согласно Коули «старое мнение заключалось в том, что их [Хеттов/Хаттов]» родина находилась в Сирии, вместе с другими племенами, связанными с ними в Ветхом Завете, и что они распространились из этого центра на Север к Каппадокии и на восток к Каркемишу». Но в силу последующих открытий, этот взгляд, подвергся сомнению, поскольку выглядел не совсем реальным. По мнению автора, по этой причине правильно считать, что «хетты обосновались в Каппадокии, сделав своей столицей Богаз-кей и очевидно с долгой историей за спиной».

Автор полагает, что более современная точка зрения указывает, что «раса изначально пришла с гор географического региона Армении или Кавказа». Первый взгляд не выдержал критики, поскольку язык иероглифических надписей не идентифицируется с современным армянским языком. Что касается точки зрения о приходе Хеттов (Хаттов) с Кавказа, предложенной Сейсом, то он обратил особое внимание на поднятые носком сапоги – снегоступы, подтверждающие их горное происхождение. Автор приводит также и мнение главного авторитета по южнорусской археологии, профессора Ростовцева о сходстве самой ранней культуры восточной части Черного моря с культурой Элама и «на дату, которую он грубо оценивает около 1500 г. до н.э., а также на четкую ее связь с хеттским искусством». Автор пишет, что и придя с востока, вероятно с Кавказа, они сначала могли обосноваться в Богаз-кей, а затем распространились на запад…», о чем свидетельствуют хеттские памятники вплоть до побережья. Заметим с нашей стороны, что подобный взгляд отражает гипотезу автора и не исключает возможности оседания некоторой части Хаттов в районе Богаз-кея, в то время как другая ее часть продолжила миграцию до территории Месопотамии.

В этой связи Коули констатирует, что «у нас нет исторических доказательств этого марша к морю», но «это движение должно было произойти полностью в более ранний, северный период, прежде чем Хетты (Хатты) вступили в контакт с Месопотамией». Боги на памятниках свидетельствуют об этом.

Относительно внешнего физического облика Хеттов (Хаттов) автор пишет следующее: в раннем периоде египетские памятники свидетельствуют о монгольском типе, без шлема, с косичкой и отсутствием волос на лице (XIII в. до н.э.), хотя автор допускает возможность принадлежности этого облика некоторым из конфедеративных народов или даже представленных в качестве карикатур. Их можно сравнить и с некоторыми этрусскими типами. Для более позднего периода (например, IX в. до н.э. местные портреты из Каркемиша) совершенно другие: отражают принадлежность к другой расе. Если египетские портреты принадлежат долихоцефалам и представляют средиземноморский тип, то местные скульптуры явно трахицефального (арменоидного) типа и тем самым речь идет о двух расах, одна из которых аборигенная в Малой Азии (египетские памятники), другая, – исходя из местных скульптур с изображениями представителей вторгнувшейся завоевательной расы из Кавказа, ставшей доминирующей в конечном итоге над аборигенами. Армия, например, в битве при Кадеше, была укомплектована из представителей местной расы, а царь, конечно, был из завоевателей.

Согласно нашему пониманию, Коули, возможно подразумевает последующее пришествие на земли туранцев индоевропейской массы мигрантов, их оседание на этих землях и возможно смешение с Хаттами-туранцами.

Интересны соображения автора относительно языка Хатти.

Автор пишет, что «язык не является доказательством расы, а аргумент, связанный с именами в значительной степени носит лингвистический характер…». «Имена (наименование), объяснимые с точки зрения хеттского языка, позволяют сделать вывод, что они были даны Хеттами, либо как завоевателями, либо как поселенцами и их объем позволяет судить о степени их присутствия... Все такие имена могут быть эгейскими, и аборигены Каппадокии (Хетты, представленные египетскими портретами), а также некоторые из рас Малой Азии также могли быть эгейского происхождения». Переход хеттского центра к Каркемишу, как отмечено ранее, был связан с притягательным расположением этого города с позиций торговли, а также могло быть ускорено давлением с запада, вызванным иммиграцией колонистов с Эгейского моря. Двум периодам соответствуют два вида письма, а именно, клинопись для северного и иероглифическое для южного периода, и иероглифическое вытеснило в итоге клинопись. Ответа на вопрос – означает ли различие в письме различием в языке, автор не дает, но отмечает ряд соображений. Так, если клинопись является языком завоевателей, то он может быть либо кавказским, либо, более вероятно, и соответствует т.з. Коули, языком аборигенов.

Проанализировав возможное сходство языков, автор приходит к заключению, что «наиболее вероятное родство на западе с хеттским (языком завоевательного народа) следует искать в мидийском, который еще предстоит расшифровать, а если клинописный хеттский язык является аборигенным языком Малой Азии, он может быть связан с ликийским и принадлежать к эгейской группе».

На востоке, несмотря на использование семитских слов, автор исключает их родство с хеттским и полагает «либо расовую, либо языковую связь хеттского с языком Митанни. Наряду с этим, «другим народом, с которым Хетты были в очень близких отношениях, являлись Касситы, цари которых правили Вавилоном длительный период, а «Хетты сыграли роль во введении этой династии и, безусловно, способствовали ее поддержанию там». Однако является ли это «признаком какой-либо расовой близости» требует выяснения. Но при этом известно, что «язык касситов не был семитским и мог быть связан с эламитским».

Что касается ваннийского (Урарту) языка, который был расшифрован Сейсом, то «он определенно был неиндоевропейским, несемитским».

Относительно исследования Грозного, расшифровавшего хеттский язык как индоевропейский, автор заключает, что «Хетты говорили не просто на индоевропейском языке, но и языке, принадлежащим к западной ветви, более близком к латинскому чем к какому-нибудь, языку». Не отвергая этой точки зрения, Коули критически настроен в целом к этому выводу. Он пишет, что выводы Грозного «не являются окончательными, но в тоже время было бы несправедливо отвергать точку зрения, не имея всех доказательств», поскольку «индоевропейская теория не позволяет нам переводить письма Арцавы, а также Грозный не перевел больше, чем изолированные предложения из своих текстов…».

Изложим нашу точку зрения относительно древнего, исторического города Каркемиш, известного еще со второй половины II тысячелетия до н.э. и сыгравшего особую роль как центра Хеттской Конфедерации после падения Хеттского царства. Название города проходит в египетских, аккадских и хеттских текстах. Каркемиш, он также употребляется как Карчемиш (Хетт: Каркамиш; Турецкий: Каркамиш; иврит: כַּרְכְּמִישׁ; Греческий: Εὔρωπος, лат. Europus). Временами на протяжении своей истории город был независимым, но он также входил и в состав Митанни, Хеттского государства и Неоассирийской империи. Сегодня он находится на границе между Турцией и Сирией.

Существуя с 1321 г. до н.э., он пал в 717 г. до н.э. под давлением Ассирии, однако все годы существования являлся городом Хаттов/Хеттов. Ныне он лежит в руинах, представляющих собой обширный комплекс (90 га, из которых 55 находятся в Турции и 35 в Сирии), расположенных на западном берегу реки Евфрат, примерно в 60 км к юго-востоку от Газиантепа (Турция) и в 100 км к северо-востоку от Алеппо (Сирия).

Комплекс включает акрополь вдоль реки, окруженный земляными валами внутренний город и внешней город, в основном входящий в территорию современной Сирии. Раскопан он был сначала представителями Британского музея, а затем Хогартом, Томсоном и Лоуренсом и Вулли. Однако город в ученом мире был хорошо известен на основе ссылок на город в Библии и это место, как известно, является местом важной битвы между вавилонянами и египтянами.

Были выявлены остатки ассирийского и новохеттского периодов, дворцы, храмы, статуи и рельефы с иероглифическими надписями.

Город лежал на главных путях торговли, играя важную роль как огромный торгово-культурный центр своей эпохи и его называли южной столицей Хеттов. Следует подчеркнуть, что время основания Каркемиша относится к периоду господства Хаттов/Хеттов.

Попробуем разъяснить с нашей точки зрения название города.

Название города образовалось из двух частей. Первая часть -кар в шумеро-аккадской лексике использовалось для городов-крепостей. Например, Вавилон в шумерских списках проходит как Кар-Дунияш.

Сам хеттский город Кархемиш, или Каркамыш пал в 717 г. до н.э. под ударами ассирийской армии Саргона II. Население было переселено. Но город продолжал существовать. В греко-римский период название города было переименовано в Иерополис (в арабской версии Джераблус). Естественно само название Кархемиш/Каргамыш больше нигде не упоминалось и предалось забвению. А в начале средних веков население города вовсе покинуло территорию города. И город прекратил свое существование. В свое время западные специалисты упорно искали местонахождение города. И лишь в 1911-1914 гг. было локализовано месторасположение города, который находился чуть севернее современного сирийского города Джераблус. Сегодня же городявляется маленьким районным центром Турции в области Газиантеп.

В итоге само название города еще в римскую эпоху было предано забвению и о названии Каркамыш ученые узнали после прочтения египетских, аккадских и хеттских текстов. Название города несколько раз упоминается в Ветхом Завете (Ис. 10: 9, Иер. 46:2; 2 Пор. 35: 20). При этом в памяти местного населения того региона отсутствовали какие-нибудь сведения о названии Каркамыш. Но любопытно, что название города как Гаргамыш фигурирует в азербайджанском фольклоре. Азербайджанский историк-лингвист Э.Алили нашел несколько схожих по смыслу баяты, где отмечается Гаргамыш и сформулировал вопрос: как исчезнувший более 2 тыс. лет назад топоним на севере Сирии мог сохраниться в фольклоре Азербайджана (Борчалы, Гядабей, Карабах)?

Ниже приводятся эти баяты, где упоминается Гаргамыш.

Источник: (AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FOLKLOR İNSTİTUTU. GƏDƏBƏY FOLKLOR ÖRNƏKLƏRİ I KİTAB. Səh. 307)

66. Qar qamışa,

Yol gedər Qarqamışa.

Fələk məni elə dərdə saldı,

Bəndə neylər Allah qarğamışa.

Источник: (AZƏRBAYCAN AŞIQLAR BİRLİYİ.

MƏHƏRRƏM QASIMLI MAHMUD ALLAHMANLI

AŞIQ ŞEİRİNİN POETİK BİÇİMLƏRİ VƏ ÇEŞİDLƏRİ. Səh. 204)

Qar qamışa,

Qar yağar Qarqamışa.

Yüz min təbib neyləsin,

Bir fələk qarğamışa

Источник: (AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FOLKLOR İNSTİTUTU QARABAĞ: FOLKLOR DA BİR TARİXDİR III KİTAB (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Səh. 399)

257. Mən aşığ Qarqamışa,

Qar yağır Qarqamışa.

Yüz min təbib neynəsin

Bir fələk qarqamışa.

Eləmi qar qamışa,

Qar yağıb Qarqamışa.

Yüz dil-ağız neyləsin,

Bir fələk qarğamışa!

Aşiqəm, qarqamışa,

Yağıbdır qar qamışa.

Yüz təbib nə eyləsin,

Bir Allah qarqamışa?

По сведениям британского ученого-семитолога, доктора, сэра Артур Эрнест Коули (1861-1931 гг.) название города Каркамыш в самом раннем упоминании в клинописных текстах (II тыс. до н.э.) проходит как Karkamisu. Чуть позже встречаются такие правописания как Kargamis и уже в IX в. до н.э. как Gargamis и Gargamiš. Египетские формы чтения фиксируются как Krgmš и Grgmš. (A. E. Cowley: _ The Hittites, London 1920, стр. 54).При этом в научной литературе название города больше озвучивается как Кархемиш.

Поскольку название г. «Каркемиш» расчленяется на 2 части: «Кар» + «Кемиш» (Камыш), рассмотрим его этимологию по частям.

Некоторые варианты этимологии названия города:

Kar – город, крепость в шумеро-аккадских текстах;

Gamesu – камень;

Gamisu – драгоценный камень;

Gimuššu – камыш;

Kamasu – собираться (внутри чего-то); преклонять колени;

Kamisu – преклоняющий колено;

В силу вышеприведенных значений этимология названия Каркамису/Гаргамишу можно вывести как «каменный город», «камышовый город», «соборный город» и «город пилигримов». Учитывая, что в Каркамыше имелись храмы, и сам город нередко назывался «святым городом», может быть более приемлемым, то «камышовый город» и «соборный город» вполне приемлемы для этимологической расшифровки.

А что такое слово «камыш»?

Принято считать, что «камыш» есть род многолетних трав семейства осоковых, который насчитывает более 250 видов и распространен по всему земному шару, особенно по увлажненным местам и в воде рек, озер, болот. Причем, камыш озерный (куга) является торфообразователем. Отметим, что «камышит» — это название строительного материала из камыша, который с добавкой из связующих веществ (гипса, глины и т.п.) прессуется в плиты. Камыш зачастую неправильно именуют тростником. Словом, точка зрения толковых словарей Даля, Ожегова и др. единообразна в понимании слова «камыш».

Рассмотрим этимологию этого термина и сразу отметим, что абсолютное большинство словарей фиксирует тюркское происхождение названия этого термина и его использование в русском языке как тюркизма. Так, в «Этимологическом словаре русского языка» отмечается, что «слово было заимствовано русским языком в первой половине XVIII в. из тюркских языков». Тоже самое разъяснение дается и в «Этимологическом онлайн словаре» Г.А.Крылова, Семенова. На турецком, азербайджанском, узбекском, кыргызском, туркменском, татарском, башкирском языках «камыш» преподносится как «гамыш»/«камыс». На чувашском языке «хамаш» (xəməş), на казахском – «камыс».

Выскажем также и ряд наших соображений о языке Хеттов.

Начиная с середины 20-го века в советской историографии появляются термины неситы и неситский язык. После лингвистических заключений Грозного Неситами начали называть тех хеттов, на языке, которых были написаны хеттские тексты и язык которых якобы «был близок языкам так называемой индоевропейской группы» (Авдиев с. 329). Сами эти термины были связаны с названием города Неса, который проходит в хеттских текстах, а в ассирийских и аккадских текстах же название города проходит как Каниш, или Канис. Известно, что более ранние хеттские надписи были иероглифическими. По выводам того же Грозного многие анатолийские языки были индоевропейскими, в том числе и язык иероглифических хеттов. И он отмечает, что прочитал и эти тексты. А кто такие иероглифические Хетты?

Еще раз подчеркнем, что сегодня в науке язык тех, кого Грозный именовал «иероглифическими хеттами» принято называть Хатами и язык их с осторожностью связывают с кавказскими языками и утвердилось мнение, что это язык не семитский и не индоевропейский, а также высказаны соображения, что он туранского происхождения. То есть тезисы Грозного об индоевропейском характере этого языка оспариваются. Инужно отметить, что ни в ассиро-вавилонских, ни в египетских, ни в самих хеттских текстах какого-либо разделения на Хаттов и Хеттов не имеется.

Отметим также и название города Каниш.

«В самом конце III тысячелетия до н.э. в восточной части Малой Азии, к востоку от реки Галиса, в области, впоследствии получившей название Каппадокия, ассирийские купцы, выходцы из города Ашшура, среди местного хеттского населения основали целый ряд довольно значительных торговых колоний. Обосновавшись в этих торговых городах, среди которых наиболее значительным был Ганиш, ассирийские торговцы весьма интенсивно эксплуатировали естественные богатства хеттской страны их местное население, вывозя отсюда различные товары и обращая в рабство захваченных пленников и разоренных бедняков, попавших в экономическую зависимость от богатых ассирийских купцов. Речь идет об историческом периоде владычества Саргона в шумеро-аккадской империи. Стремясь освободиться от иноземного гнёта, разрозненные и слабые хеттские племена иногда поднимали восстания против ассирийцев. И об одном таком восстании рассказывается в исторической легенде, описывающей, как ассирийские торговцы обратились за помощью к Саргону, царю Аккада, прося у него помощи против хеттского правителя города Бурушханда.

Полагаем, что в большинстве случаев высшие слои хеттской родовой аристократии были на стороне ассирийских рабовладельцев и правитель области Ганиша в спорах между хеттами и ассирийцами обычно защищал интересы богатых ассирийцев, потворствуя закабалению и обращению в рабство хеттов, которые оказывались их несостоятельными должниками» (см. Авдиев). Однако, здесь важен сам факт наличия в указанную эпоху города Каниша, в регионе. По общему мнению, индоевропейцы пришли много позднее. В тоже время, сам город Каниш-Неса был известен еще в III тыс. до н.э. и Саргон I в 23 г. до н.э. совершал походы в эти края. Как отмечает в другом месте Авдиев «Наиболее крупной, главной ассирийской колонией был город Ганиш». Если Каниш-Неса был городом Хеттской державы, где ассирийцы имели значительное преимущество в составе населения, так откуда взялись индоевропейцы-неситы и их индоевропейский язык? Как мог развиться их язык если главным делопроизводственным языком был аккадский? Несомненно, что в подобной ситуации вполне обоснованы сомнения в индоевропейском расшифровке хеттских текстов Грозным. Вызывает интерес также само название города, который вполне может иметь тюркскую этимологию. Исследования в области аккадского языка, осуществленные азербайджанским историком-лингвистом Э.Алили, позволяют сделать такой вывод (см. Э.Алили «Тюркизмы в аккадских текстах»). Ведь в аккадской лексике имеется глагол kanāšu – собираться для чего-то и это слово напрямую связан с тюркским термином –

keƞäş – şura, müşavirə [DTS 299];

kängäş, känkäş – müzakirə, müşavirə [EUTS 71];

keneşkü – müşavirə, toplantı [KTS 138];

kengaş, kenkeş– müşavirə, toplantı

[Çğ.Os.W127].

Здесь:

DTS – Древнетюркский словарь АН СССР (1969 г.);

EUTS – Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü (1968 г.);

KTS – Kıpça Türkçesi Sözlüğü (2007 г.);

Çğ.Os.W-Çağatay-Osmanishes Wörterbuch (1902 г.).

Этот глагол тюркского происхождения еще в поздней средневековой азербайджанской литературе отмечался как gənəş.

Вполне вероятно, что аккадо-ассирийский город Каниш в Хеттской державе связан с глаголом «канашу», отмечаемым в аккадской лексике, что соответствует аккадской грамматике. Более того из надписи хеттского царя Телепина (около 1535 г. до н.э.) становится ясным, что в среде хеттской верхушки издавна существовал «аристократический совет», который решал многие юридические и др. вопросы, связанные с государственными делами. Опять же при таком раскладе происхождение неситов и их языка вызывают вопросы.

Отметим также, что одним из важных хеттских городов был Самуха, или Шамуха (см. труды Струве). Название этого города явно созвучно с древней областью Азербайджана Самух, который находится в исторической области расселения казах-карапапагских племен и соседствует с Кахетией (Казахетия).

Поскольку азербайджанские топоним Самух очень древний, видимо, необходимы дополнительные исследования для внесения ясности в вопросы происхождения хеттско-неситского языка, принимаемого в качестве индоевропейского.

Продолжая зарисовки из истории Хаттов/Хеттов, сейчас мы остановимся на одном очень важном исследовании, результаты которого используются нами.

В 1891 г. вышло обширное исследование о хаттах/хеттах американского ученого Джона Кэмпбелла под названием «The Hittites: their inscriptions and their history», обобщающее научные результаты ученого за 15 лет. Должен сказать, что мы очень высоко оцениваем эту работу, в которой проявлена недюжинная, выдающая эрудиция ее автора.

Полагаем, что наряду с системными знаниями в истории и языкознании автору удалось восстановить историю Хаттской династии, скрупулезно проследить родословную Хаттского дома Ashchur’a и великие деяния его сыновей, восславивших эту туранскую цивилизацию.

Наиболее важными результатами проф. Кэмпбелла, на наш взгляд, является выявление и анализ двух важных составляющих из исторических событий оставленных потомкам этим великим народом.

Во-первых, установление родства древних Хаттов с Саками и приводимые в этой связи аргументы, обосновывавшие ту ветвь Хаттов из которых вышли Саки и связь Хатто-Саков с Кавказом.

Во-вторых, скрупулезный анализ устанавливающий родство отдельных ветвей Хаттов, опирающийся на хаттскую семью-династию 7 сыновей Ашкуза с различными племенами, входившими в Умман-Манда и выявление их потомков.

Как отмечает русский профессор И.Троицкий, детально исследовавщий работы Кэмпбелла «обладая обширнейшими сведениями в языкознании и истории, Кэмпбелл строит грандиозную систему по истории хеттеев. По его мнению, хеттеи представляют древнейшую культурную нацию востока».

Согласно Кэмпбеллу родиной Хаттов была Сирия, куда они могли мигрировать с Кавказа (см. Фессенден), в частности ханаанская земля (ср. Быт.10:15), откуда они мало-помалу распространились в Малой Азии и на Кавказе. Потомков этой ветви Хаттов Кэмпбелл, согласно Сэйсу, видит в килликийцах, фригийцах, ликаонцах, а также в кавказских племенах. Те из них, что ушли на запад и стали албанцами, кельтами, иберийцами, этрусками, пиктами и басками, а большая часть «направилась на восток, в Центральную Азию и была известна здесь под именем Kathay = Китай (ср. егип. Kheta, греч. κήτειοι). О Хаттах этого рода упоминается в сузских надписях, где называется страна Khiti или Attar-Kittah, лежащая между Мидией и Сузианой, а также у древнеперсидских историков, помещающих Китай = хеттов/хаттов между Персией и Индией. Под их властью находилась вся северная Индия с конца VI в. до Р.Х. до VI в. по Р.Х.».

Будучи изгнанными браминами из Индии, Хатты/ Хетты селятся в Туркестане, но теснимые с юга арийцами, с запада – татарами, а с востока – хинцами, вынужденно переселяются к северу от Тянь-Шаня, частично по берегам Енисея, откуда и идет название Сибирь и где еще сохраняются остатки культуры этого племени. Другая часть поселилась в пределах пустыни Гоби. Страна Хина, которую это племя завоевало в X веке, но в XI веке были изгнаны оттуда, однако название Cathay (Китай) сохранилось от их имени (Kheta, Khita).

Кэмпбелл, далее на востоке склонен видеть потомков хаттов/хеттов в древних корейцах и японцах, а также в древних обитателях Мексики, Перу, Юкатана и Гватемалы. «По словам Кэмпбелла хеттейский язык, как в грамматическом, так и в лексическом отношении, имеет сродство с аккадским или древне-туранским языком Халдеи, хотя и отличается от него».

Прочитанные и объясненные по системе Кэмпбелла, надписи Эмафа, Кархемыша, Мераши и вавилонского сосуда, как со стороны языка, так и содержания, представляют огромный научный интерес. Не говоря об общеисторической точке зрения, язык и содержание надписей по системе Кэмпбелла имеют огромный интерес с точки зрения библейской экзегетики и истории. Как отмечает проф.Троицкий «сродство хеттейского языка с языком народов хамитского происхождения является подтверждением библейского свидетельства о происхождении хеттеев = хананеев от Хама (Быт.10:6:15). Будучи богословом, профессор Троицкий пишет: «Начертанная Кэмпбеллом история их последовательного переселения, из которой видно, как их, первоначально аборигенов Ханаанской земли, последовательно изгоняли сперва в Сирию, Малую Азию, на Кавказ, потом в Среднюю Азию, наконец, в Сибирь, в Японию и даже в Америку, причём их всюду преследовала ненависть со стороны племён, с поразительной наглядностью подтверждают истину пророчества Ноя о Ханаане: его проклятии».

Согласно И.Троицкому, французский ассириолог Опперт доказал, что в ассирийском списке эпонимов, между Салманассаром III и Феглафелассаром II (Тиглатпаласер II) есть значительный перерыв и эпонимы за это время, по мнению Опперта, не указаны потому, что их тогда совсем не было, так как Ассирия тогда находилась под властью вавилонских царей, а Ниневия лежала в развалинах. Завоевателем и разрушителем Ниневии был Фул, царь вавилонский, который владел Ассирией раньше Феглафелассара II. До́лжно заметить, что взгляд Опперта находит для себя подтверждение также со стороны библейских хронологических свидетельств, относящихся ко времени израильских царей, современных Фулу и Феглафелассару II».

Вопреки ясным свидетельствам библейских бытописателей, настоящий спор ассириологов и библеистов легко разрешается надписью Джерабиса № 2. В называемом здесь Фалоке, завоевателе и разрушителе Ниневии, всякий беспристрастный исследователь не может не видеть, согласно Кэмпбеллу, библейского Фула. Правителем Ассирии он является не по праву наследства, а по праву завоевания, посему о вступлении его на ассирийский престол по порядку наследственного преемства не могло быть упоминания в списке эпонимов. Овладев столицей Ассирии, Фалок = Фул должен был сделаться на время правителем ассирийским, в продолжение этого времени он успел совершить нашествие на землю израильскую, взял с Менаима, израильского царя, дань в 1.000 талантов серебра (4 Цар.,15:19), и переселил часть его подданных в Ассирию (1 Цар., 5:26). Так как во время нашествия на израильскую землю Фалок = Фул был уже правителем Ассирии, то понятно, почему библейский писатель называет его царём ассирийским. Бероз же, халдейский жрец, имея в виду первоначальное происхождение Фалока или Фула, называет его царём халдейским (Phulus rex chaldaeorum)».

Работе Кэмпбелла в целом, И.Троицкий дает высокую оценку и его дешифрование и объяснение хаттско/хеттских, как он пишет, «весьма чревато по своим результатам». Невзирая на познания Кэмпбелла в истории и филологии, «несмотря на множество смелых, иногда странных сближений», а также то, что

1) каждый хеттейский иероглиф удерживает свое основное силлабическое или фонетическое значение, раз присвоенное ему Кэмпбеллом, во всех случаях;

2) получаемые из сложения силлабариев слова находят свое объяснение в тех языках, сродство которых с хеттейским у Кэмпбелля предполагается;

3) получаемые из соединения этих слов предложения дают свидетельства о фактах, подтверждаемых другими историческими памятниками,он полагает наличие возражений именно со стороны способа построения гипотезы Кэмпбелла.

Недостаток ученой дисциплины в теории, развиваемой Кэмпбеллом, он видит в «petition principia», т.е. в методе, когда предпосылки аргумента полагают истинность вывода. Другими словами, как пишет И.Троицкий, приводимые Кэмпбеллом для сравнения языки и надписи (этрусский, енисейский, бакский) сами недостаточно изучены. Если бы они были достаточно изучены, то было бы понятно, что его заключения, «построенные на перенесении свойств известного предмета на предмет, несомненно однородный с ним, но еще неисследованный, были бы логически правильными».

Однако, несмотря на указанные выше, признаки состоятельности системы Кэмпбелла для того, чтобы она полагалась как, несомненно, достоверная, требуется дополнительная проверка. Автор полагает, что большое значение имеет изучение надписей, обнаруженных в Телль-эль-Амарне — археологическом памятнике на восточном берегу Нила, где находилась древняя столица Ахетатон, основанная фараоном 18-ой династии Аменофисом IV (Эхнатоном), прославившимся проведением религиозной реформы. Как известно, переименовав себя Эхнатоном и перейдя к монотеистическому культу Атона, единого солнечного бога, он основал на этом месте примерно в XIV в. новую столицу Ахетатон. Матерью Эхнатона была жена Амонхотепа III по имени Тия, которая являлась, по мнению И.Троицкого сестрой Дусратты, царя страны Митанни – хурритов, исконная родина которых в западной Месопотамии. Эта страна была населена наряду с хурритами и хеттами/хаттами. Эхнатон под влиянием матери Тии изменил национальному египетскому культу Амона-Ра и стал почитателем солнца. Культ же солнца, «как о нем можно судить по хеттейским скульптурным изображениям в Биреджике и Малой Азии, был господствующим [точнее, одним из господствующих] у Хеттеев».

Даже в случае, когда оспаривается родственная связь Тии с хурритами и хаттами) (с чем мы не можем не согласиться), подчеркнем, что женой Эхнатона являлась Тадукхина, дочь того же Дусратты – правителя Митанни. Как пишет И.Троицкий, раскопки 1887 г. здесь позволили найти «много глиняных табличек с клинообразным письмом, содержащих переписку царьков и князей Сирии и Малой Азии с египетскими фараонами, в частности – переписку Дусратты с Амонхотепом III и Эхнатоном по поводу выдачи своей дочери в замужество за Эхнатона…».

Но не все письма на таблицах Телль-эль-Амарна, как отмечает И.Троицкий, писаны ассиро-вавилонским языком, есть также написанные языком той страны, царь которой писал фараону. Эти-то письма и представляют в данном случае особый интерес. В частности, найдено письмо Дусратты в 512 линий клинописи, заключающее 400 различных слов, писанное на языке Минани [судя по всему, речь идет о Митанни], который Винклером, Сэйсом и Кондером считается языком хеттейским. И, замечательно, по поводу сего письма, как и другого подобного ему, царя Таркондары, Кондер говорит, что употребляемый в них язык должен принадлежать к классу турко (тюрко)-монгольских языков, что таким образом, как бы подтверждает гипотезу Кэмпбелля, который считал, что язык хеттеев является туранским, а сами они туранцы

Хурритские и хеттские языки являются древними языками, соседствующих в истории этносов, причем, если и не считать их генетически связанными, тем не менее они объединяются в рамках гипотез о более широких языковых семьях. Их сходство – в агглютинативности, грамматически в энклитичности (наличие коротких частиц, примыкающих к основному слову, лексических заимствовании и др.).

Хотя, в общем склоняются к ареальному и типологическому сходству этих древних народов, а не к их генетическому родству, Вс.Иванов, и др. останавливаясь на хатто-хурритском субстрате народов Южного Кавказа и Малой Азии, пишет, что существование региона с довольно однородной языково-культурной общностью – хатто-хурритских племен – начало выясняться не так уж давно, пожалуй со второй половины нашего века [XX в.]. В каком-то смысле – это открытие новой «расы» (по языку и культуре), и оно не менее неожиданно, чем открытие хеттского царства, преемника хатто-хурритов в Малой Азии. Тем самым в работах Вс.Иванова и его последователей были приведены важные аргументы в пользу родства хаттского и хурритских племен, что также подтверждается ДНК-анализом кавказских народов.

К работе Кэмпбелла мы еще вернемся, излагая хронологию, историю и происхождение хаттов/хеттов.

Хатты оставили мощные следы в топонимике. Отмечалось, что, расширяя ареал проживания, Хатты от имени одного из своих лидеров Cherpher-a дали название острову Кипр, а его потомок Chedorlaomer создал в Эламе (Сузиана) империю, получившую название «Люди Субарту» и явившуюся прародителем Sucatlites – народа “Socho” – Саков. Приведенные сведения позволили нам заключить, что Субареи родственны Хаттам и Сакам. Другая ветвь Хаттов дала эпоним Ассирии и именно от них происходили последующие Субары и их глава Шамши-Адад.Они же и были родственниками Шумеров, от них происходили Касситы, а их потомками являлись Алароды (Урартийцы).

Излагая сведения о Хаттах, мы опирались на классические источники и древние тексты, включая Геродота, Страбона, Калисфена, Берроза, Пиндара, библейские анналы, хеттские, ассирийские, египетские и др. надписи, исследования ряда известных в отечественной историографии авторов, таких как И.Шопен, Марр, Р.Б Бёртон, О.Р.Герни, Э.Ренан, А.Н.Сэйс, Анати и др., а также слабо освещенных работах Дж. Р.Кондера, А.Э.Коули, А.П.Уотта, Хаммела, Опперта, У.Винклера, Хелцвельда, Роулинсона и практически неосвещенных трудах таких ученых, как А.Т.Глей, Фесенден, Дж.Кэмпбелл, Левис, Б.Патон и др. Малоосвещенные и неосвещенные работы, как правило, не переводились в т.ч. и на русский язык и слабо использовались в советской и позднее российской историографии и существуют в оригинальном виде на английском и французском языках и ссылки на них осуществлены в нашем переводе.

Ключевое положение формируемой точки зрения сводится к Хаттам (первобытным, библейским Хеттам). Кстати, термин Arme/Erme также восходит к ним, являясь этнонимом одной из племенных их общностей, равно как и сходные топонимы, связанные с ареалом их проживания.

Начнем с очень краткой обобщенной информации о Хаттах. Как известно, Хатты (English (англ.), Hittites; Hebrew (иудей.), в Септуагинте: Chettai XX|Xettaῖoi, Xetteίν, υίoὶ [toῦ] Xέt; Vulgate (Вульгата), "Hethæi," "Cethæi," "filii Heth"; Assyrian (ассир.), "Khatti"; Egyptian (древнеегип.), "Kh-ta", а также Khitti, Khatai, Kitai и т.д. упоминаются в библейских анналах, в Египетских, Ассирийских и Урартийских надписях и собственных источниках.

В названии Heth первая буква «Н» являлась гортанным согласным звуком и не случайно Септуагинта (Septuagint) дает это слово как Chettai, что лучше соответствует форме звучания этнонима.­­­ Согласно древним текстам и классическим источникам,

Хатты – Библейский народ туранского происхождения . Согласно Геродоту - «сирийцы», Стра-бону - «белые сирийцы» ( J . Campbell “TheHittites. Their Inscriptions and their History”, Montreal, Toronto, Williamson. & Co., 1890; A.H.Sayce “The Hittites. The story of forgotten Empire”, Fleming H.Revell Co. N-Y, Chicago; C.R.Conder “Altaic Hieroglyphes and Hittite Inscriptions”, A.P.Watt “Palestine Exploration Fund”, 1889; О . Р . Герни «Хетты»).

. Согласно Геродоту - «сирийцы», Стра-бону - «белые сирийцы» ( “TheHittites. Their Inscriptions and their History”, Montreal, Toronto, Williamson. & Co., 1890; “The Hittites. The story of forgotten Empire”, Fleming H.Revell Co. N-Y, Chicago; “Altaic Hieroglyphes and Hittite Inscriptions”, “Palestine Exploration Fund”, 1889; «Хетты»). Хатты – типичные туранцы и согласно Библии («Генезис») являлись ханаанейцами, восходящими к Hamathites (Дж.Кэмпбелл).

Следуя Библии в потомстве сыновей Ноя (Генезис (Бытие), гл. 10) читаем: «И Ханаан был отцом Сидона, его первенца и Heth, а также иевусеев, амореев, гергесеев, хивеев, аркеев, синеев, арвадеев, цемареев, хаматеев».

Согласно Дж.Кэмпбеллу, первые два [Сидон и Heth(Хатт)] – единственные имена, следующие до названия племен – потомков Ханаана, из которых «хивиты и амориты относятся к Сидону, а hamathites (хаматеи) – к Heth. Только две из Ханаанских (Canaanitic) семей возвысились до империи – Sidonians или Phoenicians (финикийцы), более известные как племена Horites (хорриты или хуриты), или библейские хореи, а также Хититы или Амориты и Heth (Хатты). Первое из них [Sidonians], в определенной части стало со временем семитизированным (по крайней мере в разговорной речи) в второе племя оставалось типичным Turanians (туранцы)».

- Согласно Библии («Генезис (Бытие)», XIII, 7), когда империя в Shinaar (Месопотамия, древний Вавилон) была уничтожена и в «дни Peleg земля была разделена», «Canaanites по линии Сидона мигрировали на запад от Shinaar к Средиземному морю, в то время как их братья по линии Cush переместились на юг в Аравию. [как мы полагаем, речь идет о Хуритах/Хореях Библии]. Спустя 5 поколений после этой дисперсии Абрам(будущий патриарх Авраам, пророк Ибрагим) вошел на земли Ханаана» [Ханаан – древнейшее название Палестины, Сирии и Финикии или области между Средиземным и Мертвым морями, именуемой в Библии «Землей обетованной»]. Такова точка зрения Кэмпбелла. Следуя изложенному родословная Хаттов представится в виде:

- Приведенная выше схема о происхождении Хаттов соответствует сведениям из Библии (Ветхий Завет), “Genesis” («Бытие», глава 10) и комментариям Дж.Кэмпбелла.

Патриарх Авраам (Пророк Ибрагим, по Корану) на земле Палестины столкнулся с Хаттами, с Ephron’ом (внуком основателя Хаттского дома Ashchur’а), властвовавшим на этих землях и обратился к нему для приобретения места для похорон своей жены Сары (речь идет о пещере Махпела).

Каким образом Хатты оказались в Палестине?

Полагаю, что Хатты пришли в Палестину из Северной Месопотамии, где была их столица Cutha (севернее Вавилона, ассирийское название Kute, а исходное Туранское название – Tiggabaki), Digona по Птолемею или Tekoa. «Древние надписи из Cutha представляют историю возникновения Хаттской империи». Приводимые сведения даются проф. J.Campbell со ссылкой на Smith «Chaldean Account of Genesis» и «Records of the Past», v.166, а приводимые нами ниже миграционная карта Хаттов опирается на мнение многих представителей науки и, в первую очередь Фессендена, а схемы показывают, появление Хаттов в Палестине и дерево Хаттских родов. Представленная реконструкция Хаттских родов выполнена согласно Дж.Кэмпбеллу и связана с 7 сыновьями основателя Хаттского дома Ashchur’a от двух его браков. Именно 7 сыновей ушли из Cutha (Tiggaba) расширять земли первичного Хаттского дома, хотя и возможно их миграция была связана с переполнением вод Евфрата и последующим наводнением.

Пути первичной миграции на юг хаттов:

оранжевый цвет –путь с Кавказа

Хатты в Палестине

Хаттские роды

Источник: J.Campbell

Добавим к изложенному, что согласно документам ассирийских торговцев, страна «Хатти» находилась вблизи Дивриги [Льюис Бейлс Пэйтон, «Ранняя история Сирии и Палестины»];

Таким образом, первоначальная область расселения Хаттов — Северная Месопотамия, Палестина, Северная Сирия, Центральная Анатолия, Кипр.

Хатты проживали в Палестине (южная часть) до ее еврейского завоевания (Ветхий Завет, E.Anati “Palestine before the Hebrews”, указанные выше произведения Campbellа, Sayce и О.Р.Герни «Хетты»). В Палестину Хатты пришли из Северной Месопотамии (древняя столица Cutha или на языке Хаттов Tiggaba) и в последующем расселились в Северной Сирии, Центральной Анатолии, на Кипре и т.д. (Campbell). Известные города Хаттов в Сирии – Hammath, Кадеш, Каркемиш (столица Хаттов в Северной Сирии). В ареал проживания Хаттов входили Коммагены на юге, одним из ранних мест их обитания, можно сказать исконным местом проживания были оба фланга гор Taurus (Киликия на юге, до Каппадокии на севере и до Арминии и на востоке: их первичной родиной Mother-Сountry была территория на севере), чему свидетельствуют сапоги со вздернутым носком, иероглифы наподобие перчатки или гор (Sayce).

Ещё раз напомним, что согласно Фессендену, Хатты происходили из числа племен Ab-Ur (Солнце – огнепоклонники), мигрировали с Южного Кавказа к долинам р. Евфрат, откуда ушли в Аравию и были известны как Сути, позднее, уйдя на север стали известны как Гиксосы и Хатты(Хетты), властвовали на Армянском нагорье, откуда вернулись на Восточный Кавказ и северный берег Черного моря, где стали известны как Скифо-саки (R.O.Fessenden, “The Deluged civilization of the Caucasus Isthmus”, Ch.I-XI, 1923-1927, Cambridge, Massachusetts, USA, Canada).

Добавим, что о родстве Саков, Сути, Гиксосов и Хаттов писал и Э.Реннан в «История израильского народа».­­

Вкратце остановимся на языке Хаттов.

Заметим, что язык Хаттов – агглютинативный и это указывается у профессоров-исследователей Fessenden, Campbell, Sayce и др., (см. языки урало-алтайской группы, туранские языки по работам проф.Святича).

Древний хаттский язык в его разных диалектах Сирии и Месопотамии был прародителем языка туранцев Персии, индо-саков Индостана и др. народов (Дж.Кэмпбелл).

Будучи пришельцами с Кавказа и являясь туранцами, Хатты принесли свой язык. Известно, что туранские языки являются агглютинативными, не лишены агглютинации и нынешние кавказские языки, а по Фессендену, «язык протокавказцев был агглютинативным».Язык Хаттов был также агглютинативным. Этот язык был схож с Proto-Medic (протомидийским) и Akkadian (древнеаккадским) языками древних Халдеев (Conder, Campbell), которые, в свою очередь, близки с Ugro-Altaic языками – финским, венгерским, тюркским (Lenormant, Conder, Jewishencyclopedia).

Хаттский язык отчасти сходен и с кавказскими языками (Campbell, Sayce), а кавказские языки, как показано, есть яфетические, в той или иной степени агглютинативные и возникли согласно академику Марру, от смешения языков агглютинативного типа и семитских языков.

Отметим также, что хаттские письмена близки к кипрским и ванским (урартийским), близки они также и к эламитским (new Elamitic), касским языкам (Cossaen) (Lenormant, Hommel).

Согласно Кэмпбеллу, язык Хаттов также схож с современным чувашским языком. Чувашский язык (тюркская группа, булгарская ветвь располагался где-то между тюркской и угрофинской группами), как и бакский, этрусский, кавказский (Campbell) является мостом между языками Хаттов и кавказских яфетидов (Campbell, Марр).

Отмечалось некоторое сходство между агглютинативным языком туранцев и шумеров с чувашским языком, что отмечено академиком Марром.

Наконец, хаттские (Hammathite) иероглифы явились источником слоговой азбуки Кипра (Sayce, Conder и др.).

И это очень важно и не боясь повториться, отметим еще раз, ведь именно автор албанской истории М.Каланкатуклу, указывая происхождение албан писал: «…От них, от киттийцев – сыновей Иафета, отделились и ушли на языческие острова киприоты, живущие же в северных странах – соплеменники киттийцев, от них и происходят алуанцы» (Кн.1, гл.2).

Заметим, что в переводе с грабара в ряде случаев вместо термина «киттийцы» дается «кетурейцы», что связано с именем Хеттуры (Кеттуры) – супруги патриарха Авраама (İbrahim Peyğəmbər), а также различиями в рукописях, с которых был осуществлен перевод [см. схему «О происхождении албан»].

Более подробно об этом можно почерпнуть информацию в книге «Кавказская Албания и хатты Малой Азии» (Баку, Агентство по Авторским Правам, 2015-2017), а также в работе автора «Кавказская Албания и генетический анализ в историко-географическом аспекте» (Баку, Агентство интеллектуальной собственности, 2019) где отмечается древнее название Кипра – Киттиум и миграция сюда Хаттов, с именем которых и связано это название.

К ключевой цитате Каланкатуклу мы еще не раз вернемся.

По краткой информации о Хаттах, на основании источников и исследований можно подвести итоги в отношении родственным к Хаттам племенах Кути, Луллуби, Касситов и Саков. Так Луллуби и Кути, как отмечалось ранее, именовались Умман-Манда, они же были Саками (Уго Винклер, Хелцфельд), в свою очередь, царство Кути составляли протомидяне, овладевшие Вавилоном (Беррос), а Мидийцы были ветвью Кути или Ашгузов – Сака (J.Oppert “On the Median dynasty”, London, 1876, атакже George Rowlinson “Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World” N.Y.Worthington Co, Brodway)

А также то, что Хатты и Касситы (Кассы) являлись Саками (A.T.Glay “Personal name from cuneiform inscriptions of the Cassite period”)

Итак, как отмечено ранее, родственные племена Хаттам по источникам и исследованиям полагаются следующие:

- Эры и Касситы, согласно Септуагинте, именовались и хЕТТа COS (Err или хЕТТЕу), а также ΧΕΤΤΕΙμ KASI (1911, Encyclopedia Britannica).

- Лулуби и Кути есть Умман–Манда (Уго Винклер, Хелцвельд) или Сака, происходившие от Хаттов.

- Царство Кути это Протомидяне овладевшие Вавилоном (Берроз).

- Мидийцы есть ветвь Шумеров Кути, они же Ашгузы (Сака) (J.Oppert “On the Median dynasty”, London, 1876, Rowlinson).

- Хатты и Касситы есть Саки (A.T.Glay “Personal name from cunui form inscriptions of the Cassite period”).

- Таким образом, Хатты, Касситы, Кути, Мидийцы, Лулуби и Мидийцы представляют собой родственные племена.

Источник: https://ru.wikipedia.org/

(продолжение следует)