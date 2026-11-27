На аукционе в Париже чашу из севрского фарфора, созданную для французской королевы Марии-Антуанетты, продали за 2,925 млн евро. Лот установил мировой рекорд стоимости среди изделий Севрской фарфоровой мануфактуры. Об этом сообщили организаторы торгов в аукционном доме Drouot.

Стоимость предмета XVIII века предварительно оценивалась в 1–2 млн евро. Чаша считалась пропавшей более 200 лет, пока её случайно не обнаружили во время инвентаризации коллекции парижской Galerie Meyer. Она находилась вместе с подставкой в ящике среди других фарфоровых изделий и была завёрнута в пузырчатую плёнку. На торги редкий предмет выставил аукционный дом Coutau-Bégarie & Associés.

Чаша была изготовлена в 1787 году. Тогда Севрская мануфактура создала для королевского павильона сервиз из 65 предметов, в который входили четыре чаши такой формы. Их доставили в Рамбуйе в 1787 и 1788 годах. Три экземпляра сегодня хранятся в музеях, а проданный лот считался последним из четырёх, находившимся в частной коллекции.

С необычной формой чаши связана легенда, согласно которой её изготовили по слепку груди самой Марии-Антуанетты. Однако специалисты Севрской мануфактуры опровергают эту версию. По их объяснению, изделие создано по мотивам древнегреческого сосуда мастос, который также имел форму женской груди. Доказательств того, что чашу лепили по телу королевы, нет.

Часть вырученных средств организаторы торгов направят ассоциации Ruban Rose, занимающейся профилактикой рака молочной железы.