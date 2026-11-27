Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 27 ноября встретилась с находящейся в нашей стране с визитом делегацией во главе с генеральным прокурором Словакии Марошем Жилинкой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова выразила уверенность, что этот визит внесет свой вклад в развитие взаимоотношений органов прокуратуры Азербайджана и Словакии и, в целом, связей между нашими странами.

Председатель парламента обратила внимание на то, как наши отношения поднялись до уровня стратегического партнерства за прошедшие с установления связей между двумя странами годы, заметив, что прочную основу для этого заложила подписанная в 2024 году Совместная декларация о стратегическом партнерстве.

Говоря об исключительной роли встречных визитов на высшем и высоком уровнях в укреплении двусторонних связей, Сахиба Гафарова подчеркнула историческое значение официального визита Президента Ильхама Алиева в Словакию в декабре 2025 года как первого визита главы азербайджанского государства в эту страну. Отмечалось и то, что официальный визит Президента Словакии Петера Пеллегрини в нашу страну в июле этого года придал новый импульс укреплению наших связей.

В ходе беседы упоминалось активное и плодотворное сотрудничество парламентов двух стран. Регулярно осуществляются встречные визиты на уровне председателей и делегаций парламентов. Подписанный в мае текущего года Меморандум о взаимопонимании вывел межпарламентские связи на новый уровень.

Как важные шаги были оценены продолжение расширения договорно-правовой базы между нашими странами, развитие связей в экономической и гуманитарной сферах, а также открытие прямых авиарейсов. Отмечалось, что в нашей стране высоко ценят участие Словакии в восстановлении Карабаха, реализацию проекта «Умное село» и закладку фундамента школы имени Милана Растислава Штефаника в агдамском селе Баш Гервенд.

Генпрокурор Словакии М. Жилинка коснулся развития связей между органами прокуратуры двух стран и рассказал о перспективах сотрудничества с Генеральной прокуратурой Азербайджана. По его словам, подписанная между Генпрокуратурами двух стран программа сотрудничества придаст дополнительную динамику развитию связей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.