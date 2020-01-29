28 студентов удостоены почётного звания «Стипендиат Azercell»

Компания Azercell объявила результаты программы «Студенческая стипендия 2020 года».

28 января 2020 года состоялось торжественное мероприятие вручения наград победителям программы «Студенческая стипендия Azercell». Президент ООО Azercell Telekom Вахид Мурсалиев, руководитель департамента Управления человеческим капиталом Azercell Зиба Мустафаева, руководитель по работе со студентами исполнительного комитета проекта SABAH Мехрибан Назарова поздравили лауреатов программы и пожелали им дальнейших успехов.

«Деятельность Azercell направлена на создание новых возможностей для индивидуального и профессионального развития студентов. Мы являемся инициаторами ряда проектов, направленных на поощрение научной деятельности талантливой молодежи. Вот уже на протяжении 12 лет Azercell ежегодно проводит программы стажировки и стипендии для студентов и на сегодняшний день выделил стипендии более 230 студентам», - подчеркнул Вахид Мурсалиев.

Следует напомнить, что набор на программу «Студенческая стипендия Azercell» был объявлен в сентябре текущего года, и в результате было принято 1750 заявок. Для участия в поэтапном отборе был приглашен 741 студент, соответствующий заранее поставленным критериям. С целью создания равных условий для участия всем студентам в течение трех месяцев специалисты Управления человеческим капиталом встречались со студентами столичных и региональных вузов, предоставляли им информацию о программе и давали ответы на интересующие их вопросы.

В этом году звание стипендиатов Azercell получили 28 студентов. Отметим, что 9 стипендиатов являются студентами бакинских учебных заведений, 10 – региональных. Также 9 студентов были отобраны из числа студентов групп SABAH в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между группами SABAH Министерства образования и ООО Azercell Telekom в 2017 году. Наряду с получением стипендии от Azercell в размере 200 AZN до конца учебного года победители также получат возможность расширить свои знания в сфере телеком, ознакомиться с последними трендами цифрового мира, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в различных обучающих программах и пройти курс стажировки.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, Телефонный центр в режиме 24/7(*1111), Центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов - İnvestors İn People.

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