Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) предупредило о предстоящих изменениях схемы движения транспорта в Баку в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщили в AYNA, изменятся схемы движения десятков автобусных маршрутов, а работа маршрутов №72 и E1 будет временно приостановлена. Регулярные и экспресс-автобусы будут направлены по альтернативным улицам.

Так, с 21:00 19 сентября до 00:00 21 сентября изменятся схемы движения 13 маршрутов.

Автобусы №1, 2, 4, 10, 20, 32, 46, 88A, 120, 120E и H1 будут следовать по улицам Диляры Алиевой и Кёвкяб Сафарлиевой, проспекту Нефтяников, после чего продолжат движение по обычным маршрутам.

Маршрут №125 будет проходить по проспекту Нефтяников, улицам Рашида Бейбутова и Диляры Алиевой.

Экспрессный маршрут M9 в направлении станции метро "Ази Асланов" будет следовать по улицам Диляры Алиевой и Кёвкяб Сафарлиевой, проспекту Нефтяников, а затем продолжит движение по установленной схеме.

С 21 по 26 сентября изменятся схемы движения 26 маршрутов.

Автобусы №1, 2, 4, 20, 46, 88A, 120, 120E и H1 будут следовать по улице Кёвкяб Сафарлиевой и проспекту Нефтяников.

Движение автобусов №20, 88A и 120E в направлении центра будет организовано по улицам Афияддина Джалилова, Юсифа Сафарова и 28 Мая.

Маршрут M9 в направлении станции метро "Элмляр Академиясы" будет проходить по улицам Юсифа Сафарова, 28 Мая и Рашида Бейбутова. В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Диляры Алиевой и Кёвкяб Сафарлиевой, проспекту Нефтяников, а затем продолжат движение по обычной схеме.

Маршрут №5 будет обслуживать пассажиров по двум направлениям:

• станция метро "Нариман Нариманов" — улица Сулеймана Рагимова;

• Сальянское шоссе — мечеть Биби-Эйбат — Бакинский фуникулер, памятник Бахраму Гуру.

Маршрут №6 также будет работать по двум направлениям:

• станция метро "Азадлыг проспекти" — сад Ахундова;

• 20-й участок — памятник Бахраму Гуру.

Движение маршрута №61 в направлении Центрального банка будет организовано по улицам Самеда Вургуна, Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова. Последняя из них станет конечной остановкой.

Автобусы №65 в направлении станции метро "Ичеришехер" будут следовать по улицам Муртузы Мухтарова и Ахмеда Джавада до конечной остановки на проспекте Азербайджан.

Маршрут №88 в направлении станции метро "28 Мая" пройдет по проспекту Азадлыг до конечной остановки на улице Физули.

Движение автобусов №10, 18, 31, 37, 53, 77 и 205 в направлении станции метро "Ичеришехер" будет организовано по улицам Шейха Шамиля, Лермонтова и Буньяда Сардарова. Последняя станет конечной остановкой.

Маршрут №125 в направлении станции метро "28 Мая" будет следовать по следующей схеме: Локбатанский круг — Шелковый путь — улица Микаила Мушфига — Бадамдарский круг — улица Микаила Мушфига — улица Абдуллы Шаига — улица Мирзааги Алиева — улица Шамси Бадалбейли — проспект Азадлыг — улица Диляры Алиевой — улица Пушкина. Конечная остановка будет расположена на улице Пушкина.

Автобусы №149 и 149E будут курсировать от поселка Сахиль до торгового центра "Бина" — транспортно-пересадочного центра "Локбатан".

Экспрессный маршрут №195E будет работать от поселка Алят до торгового центра "Бина" — транспортно-пересадочного центра "Локбатан".