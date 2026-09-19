Совбез ООН осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию
Совет Безопасности ООН решительно осудил продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию, в том числе удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре.
Члены Совбеза призвали хуситов немедленно прекратить военную эскалацию и атаки, затрагивающие мирное население.
В заявлении также осуждаются нападения и угрозы в отношении коммерческого судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В Совбезе подчеркнули необходимость обеспечения безопасности торговых судов и их экипажей.
Особую обеспокоенность в ООН выразили в связи с жертвами среди мирного населения и ухудшением гуманитарной ситуации в Йемене.
С начала сентября в стране были вынуждены покинуть свои дома не менее 125 тыс. человек. Дальнейшая эскалация может привести к новым перемещениям населения и расширению конфликта.
Совбез также выразил солидарность с Саудовской Аравией и подтвердил ее право на самооборону в соответствии с международным правом.
Члены Совета вновь заявили о поддержке политического урегулирования конфликта в Йемене под эгидой ООН.