В соцсетях Ильхама Алиева размещена публикация ко Дню государственного суверенитета
Ильхам Алиев сделал публикацию ко Дню государственного суверенитета
В социальных сетях президента Азербайджана Ильхама Алиева размещена публикация, посвященная Дню государственного суверенитета.
20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü#Azərbaycan #Azerbaijan pic.twitter.com/s0zLDRdh2w — İlham Əliyev (@azpresident) September 19, 2026
День государственного суверенитета отмечается в Азербайджане ежегодно 20 сентября. Соответствующее распоряжение Ильхам Алиев подписал 19 сентября 2024 года.
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