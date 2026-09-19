В соцсетях Ильхама Алиева размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

Ильхам Алиев сделал публикацию ко Дню государственного суверенитета

В социальных сетях президента Азербайджана Ильхама Алиева размещена публикация, посвященная Дню государственного суверенитета.

День государственного суверенитета отмечается в Азербайджане ежегодно 20 сентября. Соответствующее распоряжение Ильхам Алиев подписал 19 сентября 2024 года.