Служивший в армии США азербайджанец найден мёртвым в Баку

Найдено тело азербайджанца Турана Фехруз оглы Исламлы, служившего в армии США.

Как передает Gununsesi.info, Туран Исламлы родился в селе Алачадырлы Бардинского района. Его отец родом из Лачинского района. Семья долгие годы проживала в Барде.

По имеющейся информации, Туран по профессии был инженером. Он окончил Азербайджанский университет архитектуры и строительства. Некоторое время работал архитектором в Шуше, после чего уехал в США и поступил на военную службу.

Т. Исламлы также был известен как сильный шахматист. В семье остались его родители, два брата и сестра.

Родственники рассказали, что Туран выиграл Green Card и уехал в США:

«После этого он отправился в США и поступил в армию. Туран хорошо знал все предметы и сдавал экзамены на английском языке. Вчера он приехал в Баку в отпуск, а утром его нашли без признаков жизни».

Отмечается, что дополнительной информации о причинах произошедшего пока нет.