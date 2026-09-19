В Ереване прошли армяно-американские двусторонние оборонные консультации

Армяно-американские оборонные консультации состоялись в Минобороны Армении.

От американской стороны в консультациях приняли участие командующий Национальной гвардией Канзаса США бригадный генерал Пол Шнайдер, а также представители различных структур Пентагона.

Были подведены итоги программ, реализованных в последние годы в рамках сотрудничества между РА и США в оборонной сфере. Изучен имеющийся потенциал развития взаимодействия по всем направлениям сотрудничества.

Заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис отметил, что США продолжат поддерживать осуществляемые в Армении оборонные реформы, задействуя в рамках этого процесса трансформации армии весь свой потенциал в сфере консультативной поддержки, обмена опытом, а также программ содействия по другим направлениям.

По завершении консультаций стороны подписали протокол о проделанной работе и достигнутых договорённостях.

Источник: News.am