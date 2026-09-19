Аджда Пеккан расплакалась на сцене, говоря о бездомных животных

Турецкая певица Аджда Пеккан не смогла сдержать слез во время концерта в Бурсе.

Артистка подняла тему помощи бездомным животным и призвала не оставаться равнодушными к их судьбе.

Пеккан также объявила, что весь доход от концерта в открытом театре Kültürpark будет передан ассоциации Her Eve Bir Pati (HEPAD), занимающейся помощью животным. Во время рассказа о своем решении певица растрогалась и заплакала прямо на сцене.

Кадры эмоционального выступления быстро распространились в социальных сетях.