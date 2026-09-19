Минобороны Сирии заявило о гибели 11 солдат при взрыве на военном складе в Дейр-эз-Зоре

Одиннадцать военнослужащих стали жертвами взрыва на оружейном складе в городе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, говорится в заявлении Минобороны переходного правительства арабской республики.

«Тела 11 погибших солдат были извлечены спасателями при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш на западе города, где хранились боеприпасы, — указывается в тексте. — Еще девять человек доставлены с ранениями в больницы».

В пресс-релизе администрации провинции Дейр-эз-Зор сообщается, что взрыв произошел вечером 18 сентября, территория военного объекта была оцеплена. «Ведется расследование для установления причин и обстоятельств инцидента», — отмечается в тексте.

Источник: ТАСС