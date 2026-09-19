 Аэропорт Гейдар Алиев перейдет на усиленный режим работы из-за Гран-при Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
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Аэропорт Гейдар Алиев перейдет на усиленный режим работы из-за Гран-при Азербайджана - ФОТО

First News Media17:52 - Сегодня
Аэропорт Гейдар Алиев перейдет на усиленный режим работы из-за Гран-при Азербайджана - ФОТО

Международный аэропорт Гейдар Алиев перейдет на усиленный режим работы в связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Усиленный режим будет действовать с 19 по 27 сентября. В этот период в аэропорту ожидается увеличение пассажиропотока и количества рейсов.

Соответствующие оперативные подразделения усилят работу для эффективного управления возросшим потоком пассажиров, обеспечения бесперебойности всех процессов и своевременного обслуживания.

Основная программа Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет 24-26 сентября. В связи с ожидаемым ростом транспортной нагрузки в Баку и возможными ограничениями движения во время гоночной недели пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку в аэропорт и предусматривать дополнительное время перед вылетом.

Пассажирам советуют прибывать в аэропорт заблаговременно, чтобы без спешки пройти регистрацию, сдать багаж и пройти контроль безопасности.

При наличии такой возможности рекомендуется пользоваться онлайн-регистрацией, терминалами самостоятельной регистрации и сервисами самостоятельной сдачи багажа.

Перед поездкой также следует заранее проверить статус рейса и терминал вылета по электронному билету, на официальном сайте авиакомпании или через другие официальные каналы.

В качестве альтернативы поездке на личном автомобиле пассажиры могут воспользоваться общественным транспортом. Между станцией метро «28 Мая» и Международным аэропортом Гейдар Алиев курсируют автобусы Aeroexpress.

Автомобилистам рекомендуют оставлять машины только на специально предназначенных парковочных местах и пользоваться выделенными зонами посадки и высадки пассажиров. Первые 15 минут парковки предоставляются бесплатно.

Оплатить парковку также можно онлайн через сервисы Tezödə, AzParking и Birbank.

Пассажирам, которым требуется дополнительная помощь, рекомендуется обратиться в свою авиакомпанию не менее чем за 48 часов до вылета. Это позволит заранее организовать необходимые услуги.

В аэропорту подчеркнули, что в дни проведения «Формулы-1» будут приняты необходимые меры для безопасного и эффективного обслуживания увеличившегося пассажирского и авиационного трафика, бесперебойной работы сервисов и обеспечения комфортных условий для путешественников.

Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с проведением Гран-при, могут получить визу в международных аэропортах страны в период с 25 августа по 30 сентября 2026 года.

Для этого необходимо предъявить один из подтверждающих документов: аккредитацию «Формулы-1», аккредитацию, выданную операционной компанией Baku City Circuit, либо билет на гонку, в том числе электронный билет вместе с подтверждением его приобретения.

Перед поездкой иностранным пассажирам рекомендуется заранее проверить действующие требования для въезда в Азербайджан и получения визы.

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