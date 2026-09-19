Наблюдателей от Армении нет в миссии ОДКБ на выборах в Госдуму РФ

Представители Армении не участвуют в составе миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ на выборах в Госдуму, заявил РИА Новости руководитель группы международных наблюдателей ПА ОДКБ Рустам Шохмурод.

«Нет, Армении нет, они приостановили свое участие в ОДКБ. Здесь их тоже нет. Это их решение», — сказал он в беседе с агентством.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году.

В единый день голосования (ЕДГ) 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Голосование проходит в три дня — с 18 по 20 сентября.